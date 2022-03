Weyhausen

Die erste von 50 Bänken, die gemäß einer Wette des Samtgemeindebürgermeisters Dennis Ehrhoff bis 30. September von den sechs Mitgliedsgemeinden im Boldecker Land errichten werden müssen, haben Gemeindearbeiter am Allerufer in der Fallersleber Straße in Weyhausen jetzt aufgestellt. Der Wettgeber zeigte sich zufrieden und beeindruckt: „Wirklich ein schöner Platz.“

Aber nicht nur das, die dunkel gebeizte und lackierte Bank wurde von Gemeindearbeiter Hans-Ulrich Hartung – der eigentlich Zimmermann von Beruf ist – aus dem Holz der Eichen gefertigt, die beim Bau des Busknotenpunkts an der Neuen Straße vor der Oberschule gefällt wurden. Für die Wette ist es die erste Bank, aber drei andere wurde vorher schon von Hartung aus besagtem Holz gezimmert, wie Weyhausens Bürgermeisterin Gaby Klose berichtet: „Die stehen alle auf dem Friedhof.“

Auch Bänke im Iffiegarten, am Rathaus und in der Feldmark

Mittlerweile ist der Holzvorrat nahezu aufgebraucht, unter anderem weil in den gefällten Stämme auch „viel Eisen“ steckte und diese für eine Verarbeitung unbrauchbar gemacht habe. Aber auch die folgenden Wette-Bänke – und es werden laut Klose definitiv noch welche aufgestellt – sollen aus Eichenholz gebaut werden. Avisierte Standorte sind der Iffiegarten, das Umfeld des Samtgemeinderathauses und die Feldmark.

Die massive Bank, deren Sitzfläche und Rückenteil wie gewachsen und nicht wie genormt aussehen, ist sicher verankert auf einem in Beton verlegten Sandstein-Mosaik, das von einem Rahmen aus kleinen Granitquadern eingefasst wird. Zum Ensemble gehört ebenfalls ein neu errichteter Holzzaun entlang eines Grabens, der in die Aller mündet. Auf der gegenüberliegenden Seite sorgt ein kniehohes Sandstein-Fundament einer längst eingestürzten Scheune für durchaus stimmiges Ambiente. Rückwärtig wird der Bankplatz zur Fallersleber Straße hin mit Findlingen abgegrenzt, um zu verhindern, dass dort Autos abgestellt werden.

Standort war früher Viehtränke und Furt

Idyllisch: Die neue Bank steht nahe des Allerufers. Quelle: Jörg Rohlfs

„Ein Mülleimer kommt auch noch“, kündigt Klose an und hofft, dass der noch junge Baum, der ohne Zutun der Gemeinde zwischen Bank und Mauer in die Höhe wuchs, die am Stamm deutlich erkennbaren Schäden durch Biberbisse noch einmal wegsteckt. Nur wenige Meter und eine alte Kopfweide trennen die auf der Bank Rastenden vom Wasser der Aller: „Das war früher hier eine Viehtränke und Furt“, weiß die Bürgermeisterin. Jenseits des Flüsschens erstreckte sich ein Eichenwald. Heute schweift der Blick Richtung Osten über Grünland bis hin zum Schulzentrum in einiger Entfernung.

„Bürgermeister sammeln fleißig Ideen“

Der Samtgemeindebürgermeister indes scheint guter Hoffnung zu sein, seine Bank-Wette zu verlieren und als Wettschuld das Rathaus an Halloween in ein Spukschloss für Kinder zu verwandeln: „Es haben schon viele Bürger angerufen. Die Bürgermeister sammeln fleißig Ideen und haben Standorte auserkoren.“ Besonders jene in der Feldmark machen nach Ehrhoffs Ansicht Sinn: „Am besten noch an einem ausgewiesenen Radweg“, erklärt er mit Blick auf das Vorhaben des Landkreises, diese auch im Boldecker Land zwecks Ertüchtigung neu zu beschildern.