Weyhausen

Im Norden angrenzend an die Klanze-Ost soll ab dem kommenden Jahr das Neubaugebiet Klanze-Nord entstehen mit 70 Bauplätzen. Die Gemeinde führt dazu eine Liste, die 300 Bauwillige umfasst. „Und wenn wir diese Liste nicht vor zwei Jahren geschlossen hätten, wären es jetzt wohl 800“, konstatiert Bürgermeisterin Gaby Klose einen neuen Höhepunkt beim Bauboom in der Gemeinde.

Der Andrang sei noch viel größer gewesen, als bei der Klanze-Ost. Drei Monate nach Eröffnung der Interessentenliste standen die 300 Namen darauf. „Und ich bekomme immer noch Anrufe von Menschen, die in der Klanze-Nord bauen möchten“, sagt die Bürgermeisterin. Die Bauwilligen kommen aus dem gesamten Landkreis Gifhorn, aus Weyhausen selbst, aus Wolfsburg, aber auch aus Braunschweig und Hannover.

Rat und Verwaltung beschließen Vergabekriterien

Wer am Ende zum Zuge kommt und sein neues Zuhause jenseits der Verlängerung des nördlichen Mühlenwegs bauen kann, soll mithilfe von „Vergabekriterien“ für die Grundstücke geregelt werden. Allerdings müssen diese Kriterien vom Gemeinderat und der Verwaltung noch festgelegt werden. Nach Kloses Worten ist es noch offen, ob ein Punktesystem zum Tragen kommt, ob ortsansässige Interessenten bevorzugt werden oder weitere Regeln aufgestellt werden.

Die Bürgermeisterin hofft jedoch, dass bis Ende Februar besagte Vergabekriterien beschlossen sind. Zumindest wenn es nach dem Erschließungsträger geht, der Klanze-Nord GmbH, einer Tochtergesellschaft der PVS Projektgesellschaft, die bereits für die Klanze-Ost verantwortlich zeichnet, soll im März die Vermarktung der 70 Grundstücke beginnen – und im Mai die Erschließung des Gebiets, wie PVS-Geschäftsführer Volker Mädel ankündigte.

Bauherren können voraussichtlich Ende 2023 loslegen

Gaby Klose geht davon aus, dass die ersten Bauherren „Ende 2023 oder Anfang 2024“ mit dem Bau ihrer Häuser beginnen können. Anders als bei den meisten hiesigen Neubaugebieten soll in der Klanze-Nord auf Wunsch des Erschließungsträgers vorher der komplette Endausbau der Straßen und Nebenanlagen erfolgen. In Nordrhein-Westfalen, die PVS hat ihren Sitz in Herford, sei dies die übliche Vorgehensweise. Spätestens 18 Monate nach Übergabe der Grundstücke, so soll es mit den Eigentümern vertraglich vereinbart werden, müssen die Häuser ans öffentliche Netz angeschlossen sein.

Parkplätze für Interims-Kita entstehen entlang des Mühlenweg Im Zusammenhang mit dem Neubaugebiet will bis zum Beginn des nächsten Kita-Jahres die Klanze-Nord GmbH als Investor am südlichen Mühlenweg in Modulbauweise eine Interims-Kita mit gut 90 Plätzen errichten. Zu den Hürden, die dazu noch genommen werden müssen, zählt nach Angaben des Samtgemeindebürgermeisters Dennis Ehrhoff die Genehmigung durch den Landkreis sowie eine Widmung des dafür vorgesehenen Grundstücks. Die Kita, die über ein 1000 Quadratmeter großes Außengelände verfügen soll, wird auf der Fläche der jetzigen Gewächshäuser des Mühlenhofs Volk errichtet. Zusätzlicher Parkraum, der für den Elternverkehr benötigt werde, soll auf den Seitenstreifen des Mühlenwegs entstehen. „Dessen Ausbau kann vonstatten gehen, sobald wir uns mit der Gemeinde Tappenbeck abgestimmt haben“, erklärt dazu Volker Mädel, Geschäftsführer der PVS, der Muttergesellschaft der Klanze-Nord GmbH.

B-Plan erlaubt keine Steingärten

Im Hochsommer nächsten Jahres steht aber zunächst die Erstellung des obligatorischen Regenrückhaltebeckens auf dem Programm. Nach den Worten der Bürgermeisterin wird Klanze-Nord, was die Regelungen im Bebauungsplan angeht, auch sonst „ein ganz normales Baugebiet“ sein, in dem ausschließlich Einfamilienhäuser entstehen, ein Vollgeschoss erlaubt ist sowie eine Flächenversiegelung von einem Viertel des Grundstücks. Nicht erlaubt sind unter anderem Steingärten.

„Wir haben keine weiteren Flächen“

„Keine weiteren Flächen“: Hat der Bauboom in Weyhausen ein Ende? Quelle: Jörg Rohlfs Archiv

Und was kommt nach der Klanze-Nord? Weil Weyhausen ein Grundzentrum ist, stoße es – anders als die anderen Gemeinden im Boldecker Land – stadtplanerisch an „keine Grenzen“, so Klose. Außerdem sei in den vergangenen 15 Jahren in Weyhausen viel zu wenig Bauland ausgewiesen worden. Trotzdem wird mit der Klanze-Nord voraussichtlich erstmal ein Schlusspunkt beim Wachstum der Gemeinde erreicht sein. Der Grund: „Wir haben keine weiteren Flächen.“

Von Jörg Rohlfs