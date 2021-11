Weyhausen

Mit den Ersatzpflanzungen für die anlässlich des Busbahnhof-Baus gefällten Eichen vor der Oberschule an der Neuen Straße wurde gestern an deren Ende begonnen. Knapp 40 unterschiedliche und klimafeste Laubbäume wurden dort neben dem Bolzplatz in die Erde gebracht und gesichert.

Insgesamt 20 Bäume mussten 2018 weichen, damit der Verkehrsknoten eingerichtet werden konnte. „Laut Vorgabe der Unteren Naturschutzbehörde müssen wir für jeden gefällten Baum drei neue Pflanzen“, erläuterte Bürgermeisterin Gaby Klose am Mittwoch Nachmittag am Ort des Geschehens. Rund 25 000 Euro koste die Gemeinde die Pflanzaktion, die am Donnerstag mit dem Setzen der übrigen rund vier Meter hohen Jungbäume am Kirchweg in der Nähe der Aller und neben der gemeindlichen Blühwiese fortgesetzt werden sollte.

Obstbäume durften es nicht sein

„Obstbäume durften es nicht sein“, so Klose, die den Grund für diese Anordnung der Behörde nicht kennt. Eine Baumschule aus Ohof, die den Zuschlag für die Ersatzpflanzung erhalten hatte, respektive deren Chef und Diplom-Ingenieur Dirk Reinecke hatte mit Bedacht und Fachwissen stattdessen standortgerechte, trockenresistente und mit weiteren Vorteilen behaftete Baumsorten ausgesucht. Beispielsweise rotblühende Kastanie, die weder für Miniermotten noch Rost anfällig sei.

Anstelle „normaler“ Eichen werden nun Sumpfeichen und Amerikanische Roteichen gepflanzt, für die sich kein Eichenprozessionsspinner interessiert. Und weil, wie Klose betonte, man baumtechnisch „keine Monokultur, sondern eine Mischkultur“ und natürlich „fürs Klima etwas Gutes tun will“, werden neben Ahorn- auch Amberbäume gepflanzt, die mit sich wandelnden Wetterbedingungen prima klar kommen.

Die Baumpflanzaktion in Bildern:

Zur Galerie Standortgerechte und trockenresistente Arten von Ahorn bis Amber- und Blauglockenbaum wurden am Bolzplatz gepflanzt

Alle Bäume bekommen Wassersäcke

Besonderes hat’s auch mit dem Blauglockenbaum auf sich. Der wird nicht nur ersatzgepflanzt, weil er dank seiner großen Blattoberfläche einen hohen CO2-Umsatz hat, sondern auch, weil es diese auch Kaiserbaum oder Kaiser-Paulownie genannte Pflanze schon gibt im Dorf. Gesichert wurden die zehn bis 14 Zentimeter im Umfang messenden Stämmchen an Rundhölzern mit Querriegeln. Im Frühjahr werden an allen 60 Bäumen noch Wassersäcke angebracht, die mit Tröpfchenbewässerung deren Überleben gewährleisten sollen.

Von Jörg Rohlfs