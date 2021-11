Weyhausen

Das ist ein starkes Stück: Getreu dem Motto „Helfen statt feiern“ hat der Elferrat in diesem Jahr auf jedwede Festivität verzichtet anlässlich der Eröffnung der Karnevalssession am 11. November. Stattdessen schossen sie an diesem Tag exakt um 11.11 Uhr ein Foto, auf dem Mitglieder einen symbolischen Spendenscheck über 1111,11 Euro in die Kamera halten, der für die Flutgeschädigten im Ahrtal gedacht ist.

Anlass für diese Aktion, die bereits bei der Jahreshauptversammlung der Vereinigung im Spätsommer beschlossen wurde, war nach Angaben ihres Sprechers Heiner Tuchtenhagen, dass die Hochwasserkatastrophe, die sich erst Mitte Juli ereignet hatte, „mittlerweile schon wieder in Vergessenheit geraten ist“. Und weil die Hilfe für die Betroffenen immer noch „eher schleppend verläuft“, wie ihm ein Kumpel berichten konnte, der vor kurzem in Ahrweiler war.

Die Spende geht an die Aktion „Nachbar in Not“

Dorthin soll das Geld, dass die 13 Angehörigen des Elferrats aus der eigenen Tasche zogen, auch gehen. Genau gesagt wurde der Betrag auf ein Konto der Aktion „Nachbar in Not“ überwiesen, die schon 1974 ins Leben gerufen wurde und sich heute auch um die Belange der Flutopfer kümmert. Von den dazu existierenden Projekten „schien uns das am seriösesten“, so Tuchtenhagen, der erfahren hat, dass im Zusammenhang mit Spenden für die Flutopfer „viel Schindluder getrieben“ wurde.

Aber auch wenn der Elferrat diesmal half, anstatt zu feiern, so ist ihm die Lust auf Feste, Partys und Fröhlichkeit keineswegs grundsätzlich abhanden gekommen: „Wenn’s möglich wäre, würden wir sofort und gerne wieder wie sonst auch was auf die Beine stellen, Sachen wie den Schlager-ohne-Muuv oder das Osterfeuer in Weyhausen. Aber die aktuelle politische Situation wegen Corona lässt ja überhaupt noch nicht absehen, ob und wann wir das wieder machen können.“

Von Jörg Rohlfs