Weyhausen: Eine kostenlose Kita für 30 Monate in der Klanze-Nord?

Weyhausen

Die fehlenden Kita-Plätze in der Samtgemeinde Boldecker Land waren nun auch Thema im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Gemeinde Weyhausen. Ein Investor hat ein Angebot gemacht: Er will übergangsweise eine Kita für bis zu vier Gruppen errichten und diese Kita für 30 Monate kostenfrei zur Verfügung stellen.

Die Firma PVS – die sowohl Investor im Baugebiet Klanze-Ost wie auch im Areal der geplanten nächsten Klanze-Erweiterung („Klanze-Nord“) ist –, hatte laut Weyhausens Bürgermeisterin Gaby Klose bereits im März ein Angebot vorgelegt und dieses nun noch einmal nachgebessert. Das bedeute, dass PVS eine schlüsselfertige Kita in Modulbauweise „mit allem, was dazu gehört“, also inklusive Küche, Außenspielgeräten und Co., auf einem rund 3 400 Quadratmeter großen Grundstück im geplanten Baugebiet „Klanze-Nord“ errichten wolle.

„Aus Sicht der Verwaltung kann dieses Angebot nicht abgelehnt werden“

Diese Einrichtung würde dann der Samtgemeinde, die für Kitas zuständig ist, „kostenfrei für 30 Monate zur Verfügung“ gestellt, führte Klose aus, die vorher das entsprechende Schreiben von PVS verlesen hatte. Die Samtgemeinde müsste lediglich Kosten für Personal und Verbrauchskosten übernehmen. „Aus Sicht der Verwaltung kann dieses Angebot nicht abgelehnt werden“, so Klose. Falls die Kita als Dauerlösung in Frage kommt, müssten Gespräche geführt werden: Dann sollte ein möglicher Ankauf durch die Samtgemeinde bis Ende 2023 feststehen, heißt es in dem schriftlichen Angebot.

Ein Haken bei der Sache: Für das Gebiet „Klanze-Nord“ hat der Rat der Samtgemeinde Boldecker Land die erforderliche Änderung des Flächennutzungsplanes noch gar nicht beschlossen. Die braucht es aber, damit ein Bebauungsplan (B-Plan) für Klanze-Nord überhaupt rechtskräftig wäre und das Areal bebaut werden kann.

Die Auftragserteilung bis September ist Voraussetzung

Wie Klose zudem im Anschluss an die Sitzung ergänzte, könnte die Kita nach Rücksprache mit dem Investor im März 2022 in Betrieb genommen werden, „wenn die Auftragserteilung bis September 2021 erfolgt und die Baugenehmigung zügig erteilt wird und die Witterung mitspielt“. Die Bürgermeisterin weiter: „Aber allem voran kann dieser Termin nur gehalten werden, wenn die Änderung des Flächennutzungsplans endlich auf die Tagesordnung des Samtgemeinderates gesetzt wird.“

Weitere Themen aus dem Ausschuss Nach einer Überprüfung empfahl der Fachausschuss einstimmig, kurzfristig Übergangshaltestellen für den ÖPNV am Ende des Fasanenweges gegenüber des Einkaufszentrums (beidseitig) und einseitig an der K 28 im Bereich des Dialysezentrums zu beantragen. In ihren Mitteilungen informierte Bürgermeisterin Gaby Klose, dass eine Filiale der Deutschen Post ab 1. Juli im Lotto-Toto-Tabak-Geschäft im Laischeweg 1 öffne. Derzeit finde schon Postbetrieb statt, Pakete müssten aber noch vor Abgabe zu Hause gewogen werden, was dann nicht mehr nötig ist. Die Schrankenanlage nördlich der B 188 am Mühlenweg sei im April erneut instandgesetzt worden, nachdem Unbekannte die Schrankenarme „durch pure Gewalteinwirkung“ nach oben gedrückt hätten. „Der Motor muss dann jedes Mal manuell neu eingestellt werden“, so Klose, die erwartet, dass der Motor bald Schaden nimmt. Die Schranke könne nicht jedes Mal repariert werden, wenn Schrankenarme gewaltsam nach oben gedrückt würden. „Gegen Gewaltausübung an öffentlichem Eigentum ist man machtlos.“ Abgeschlossen seien die Arbeiten zur Vergrößerung des Regenrückhaltebeckens An der Klanze. Am Regenrückhaltebecken Vor dem Dorfe seien noch kleine Restarbeiten erforderlich. Die Behandlung der gemeindeeigenen Eichen mit Nematoden (Fadenwürmer) gegen den Eichenprozessionsspinner zeige Erfolge – im Kirchweg seien keine Nester mehr gesichtet worden.

Der B-Plan Klanze-Nord stand – trotz der fehlenden F-Plan-Änderung – auf der Tagesordnung bei der Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses. Bei zwei Gegenstimmen empfahlen die Ausschussmitglieder dem Gemeinderat mehrheitlich den Satzungsbeschluss. Ebenfalls mit zwei Gegenstimmen empfohlen wurde der Erschließungsvertrag für Klanze-Nord. Dagegen stimmten Hilka Auffahrt (WGW) und Martin Eisbrenner (parteilos), der den Beschluss – auch mit Blick auf die noch ungelöste Kita-Problematik in der Samtgemeinde – zu früh fand.

Von Alexander Täger