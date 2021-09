Weyhausen: Die Klanze-Nord, die Kita und der Flächennutzungsplan

Weyhausen

Die Entscheidung des Jembker Rats, nach Möglichkeit auf dem Festplatz eine Container-Kita als vorübergehende Lösung zu installieren, hat das Thema Kita-Plätze im Boldecker Land erneut hochkochen lassen. Zeitweise war die AZ in einen Mailwechsel einbezogen, es gab das ein oder andere Telefonat zu diesem Thema. Nun meldet sich auch der Erschließungsträger zu Wort, der in der Klanze-Nord eine Kita in Modulbauweise für befristete Zeit kostenlos zur Verfügung stellen wollte.

Er weist darauf hin, dass er für die Gemeinde die als Baugebiet ausgewiesene Flächen in der Klanze-Nord erschließen will. Dabei geht es um Kanalbau, Regenrückhaltebecken, Straßen und Gehwege, Straßenbeleuchtung und Spielplätze. Anschließend würden diese Erschließungsanlagen samt dazugehöriger Grundstücke kostenfrei an die Gemeinde übertragen. Es geht um 96 Wohneinheiten, darunter 26 Reihenhäuser. In diesem Kontext würde der Erschließungsträger eine Container-Kita mit 100 Plätzen für drei Jahre kostenlos zur Verfügung stellen.

Der Samtgemeinderat hat den Flächennutzungsplan noch nicht geändert

Das große Dilemma an der Geschichte ist, dass die Gemeinde Weyhausen zwar einen Bebauungsplan für die Klanze-Nord beschlossen hat, dass aber der Samtgemeinderat dem Antrag der Gemeinde noch nicht gefolgt ist, den Flächennutzungsplan entsprechend zu ändern. „Die Samtgemeinde torpediert diese gemeindliche Entscheidung bislang, indem sie die Änderung des Flächennutzungsplans nicht auf den von der Gemeinde gestellten Antrag hin beschließt“, so der Erschließungsträger. Wobei „die Samtgemeinde“ in diesem Fall nicht die Verwaltung oder die Samtgemeindebürgermeisterin ist, denn ein solcher Beschluss muss im Samtgemeinderat getroffen werden. Aber ohne geänderten Flächennutzungsplan gibt’s auch weder Baugebiet Klanze-Nord noch Modulbau-Kita.

Nach AZ-Informationen verhandeln aktuell die Rechtsanwälte von Erschließungsträger und Samtgemeinde, wie diese Kuh vom Eis zu bekommen ist.

Es ist und bleibt eine politische Entscheidung

Dass der Erschließungsträger – ein Wirtschaftsunternehmen – daran interessiert ist, diesen Auftrag zu bekommen, ist nachvollziehbar. Und seine Formulierung „die Interims-Kita, die Familien entlastet und Kindern eine Betreuung ermöglicht hätte, könnte heute längst stehen, wenn die politischen Entscheidungsträger nur gewollt hätten“, benennt genau den Kernpunkt: Es ist und bleibt eine politische Entscheidung.

Von der AZ-Redaktion