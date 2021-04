Weyhausen

Das fünfte Corona-Testzentrum im Landkreis Gifhorn öffnet am Montag, 19. April, in der Schulstraße 12 in Weyhausen in den Räumen der ehemaligen Oberschul-Mensa. Diese wurden zuletzt von der Samtgemeinde Boldecker Land als Senioren-Begegnungsraum „UnserAllerOrt“ genutzt und lagen wegen Corona seit geraumer Zeit brach.

Einmal pro Woche kann sich dort nun jedermann kostenlos auf eine mögliche Corona-Infektion testen lassen. Sofern er keinerlei Krankheitssymptome zeigt. Termine sind vorerst montags, mittwochs und freitags von 15 bis 18 Uhr möglich und können unter Tel. (0 53 61) 3 76 77 18 und auf www.schnelltest-gifhorn.de vereinbart werden. Auch ohne Voranmeldung kann das Angebot genutzt werden, mögliche Wartezeiten müssen vor dem Gebäude zugebracht werden.

Kapazitäten jederzeit erweiterbar

„Die Öffnungszeiten und Testkapazitäten können jederzeit erweitert werden“, sagt Anna Wendt, Mitarbeiterin beim Corona-Schnelltest-Zentrum Wolfsburg, das im Landkreis bereits eine solche Einrichtung im Schützenhaus in Ehra betreibt. Es sei „eine sehr gute Perspektive“, dass ein weiteres Testzentrum „in der Fläche öffnet“, erklärte Landrat Dr. Andreas Ebel anlässlich der Präsentation der Räumlichkeiten: „Je mehr Möglichkeiten es gibt, sich kurzfristig testen zu lassen, desto besser können Infektionen frühzeitig erkannt werden.“

„Ein großer Vorteil hier in der Neuen Straße ist dank des Busbahnhofs nebenan die gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln“, meinte Samtgemeindebürgermeisterin Anja Meier. Die Einrichtung des Testzentrums sei „ein großer Gewinn“ und auch „eine hervorragende Möglichkeit“, sowohl den rund 35 Mitarbeitern der Verwaltung als auch den 170 Kita-Beschäftigten „ein Testangebot unterbreiten zu können“. Auch für die Lehrkräfte der benachbarten Schulen böte sich die Wahrnehmung des Angebots an.

Das Gesundheitsamt wird bei positiven Ergebnissen informiert

Das Ergebnis eines Schnelltests liegt laut Wendt binnen 15 Minuten vor. Wer darauf nicht warten will, wird im Falle einer positiven Testung telefonisch darüber informiert. Die persönlichen Daten werden bei der Anmeldung zum Test abgefragt. Auch das Gesundheitsamt wird über positive Ergebnisse informiert. Der positive Getestete muss sich umgehend in häusliche Quarantäne begeben, den Hausarzt kontaktieren und einen so genannten PCR-Test machen. Das sei auch im Testzentrum im Anschluss an den Schnelltest möglich, so Wendt. Ausgewertet werde der Test „in einem externen Labor“.

Landrat wirbt für Nutzung der „PassGo“-App

„PassGo“: Der Landkreis wirbt für die Nutzung einer Schnelltest-App. Quelle: Jörg Rohlfs

„Am schnellsten bekommt man Schnelltest-Ergebnisse mit der App PassGo“, warb Ebel in Weyhausen für ein digitales Tool, mit dessen Anbieter der Landkreis gerade einen Nutzungsvertrag geschlossen habe. Man wünsche sich, dass die bereits nutzbare App auch „von den Betreibern künftiger Schnelltestzentren eingesetzt wird“.

Geplant sind solche noch auf dem Parkplatz des Gifhorner Mühlenmuseums als Drive-Inn (24. April), in der Bürgerbegegnungsstätte Westerbeck (26. April), im DGH Dannenbüttel, bei der Firma Roth in Isenbüttel und in der Turnhalle der Grundschule Am Zellberg in Meine („spätestens“ ab 21. April).

Von Jörg Rohlfs