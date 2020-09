Weyhausen

Insgesamt 45 000 Euro verteilt auf drei Jahre erhält das Modellprojekt für musikalische Früherziehung WEMP von der United Kids Foundation. Den symbolischen Spendenscheck über eine erste Tranche in Höhe von 15 000 Euro brachte Claudia Kayser von der Volksbank BraWo mit in die Krippe am Silbersee in Weyhausen, wo das gebührend gewürdigt wurde.

„Das ist ein ganz toller Moment“, freute sich Samtgemeindebürgermeisterin Anja Meier über die finanzielle Zuwendung aus den Einnahmen des Charity-Events „Walk4Help“ , den die Volksbank-Stiftung vergangenes Jahr im Mai in Braunschweig veranstaltet hatte. Auch Meiers Amtskollegin aus der Samtgemeinde Brome, Manuela Peckmann, zeigte sich erfreut, dass das Samtgemeinde übergreifende Projekt für Krippen und Kitas als förderungswürdig erachtet wurde, erinnerte an dessen Start im Kindergarten Brome und gab ihrer Hoffnung Ausdruck, „dass aus diesem Pilotprojekt eine bundesweite Aktion wird“.

„Hoffnungsvoll und erwartungsfroh in die Zukunft“

„Wir können nun hoffnungsvoll und erwartungsfroh in die Zukunft schauen“, betonte der Initiator, Entwickler und Motor des Projekts Heinz-Werner Kemmling – daselbst Komponist, ehemaliger Leiter der Grundschule Osloß und stellvertretender Vorsitzender des niedersächsischen Landesverbandes Jeunesses Musicales, einer „weltumspannenden Organisation für musizierende Jugendliche ab zwölf Jahren“, die zum Beispiel in den 1960-er-Jahren den Wettbewerb „Jugend musiziert“ ins Leben gerufen habe. Auch WEMP laufe unter der Flagge des Verbands.

Profitieren sollen von dem Modellprojekt Kinder ab zwei Jahren in den Kitas und Krippen der beiden Samtgemeinden. Im Boldecker Land seien das laut Meier rund 380 Kinder in zehn Einrichtungen, Peckmann berichtete von 500 Kindern. Das Ziel von WEMP ist es, durch eine praxisbegleitende Fortbildung der Erzieherinnen „vergleichbare Bildungschancen in den Kindertagesstätten einer Region zu entwickeln. Allen Kindern ohne Ansehen der familiären Verhältnisse und ihrer Herkunft sollen gleiche Zugangschancen zu Bildung eröffnet werden – durch Musik“.

Vermittlung auf Augenhöhe

Passieren soll das zwischen Betreuerinnen und Betreuten „auf Augenhöhe“ – auch die Erwachsenen könnten und sollten bei der Vermittlung „noch etwas lernen“, wie Kemmling betont. Manuela Jahn, Leiterin der Weyhäuser Krippe, berichtete von den Vorzügen des Projekt: „Es ist in den Tagesablauf integriert. Man muss da nichts extra machen, die Kinder beschäftigen sich von sich aus damit.“ Xylofone, Klanghölzer und ein von Kemmling selbst gebautes Cachon sind bereits im Einsatz. Bald sollen auch von Erzieherinnen teilweise selbst gebaute Ukulelen das Angebot bereichern.

Frühförderung: WEMP ist für Krippen- und Kitakinder gedacht. Quelle: Kita Brome

Kemmling berichtete bei der Förder-Präsentation auch von der Entwicklung eines Spiels, das die Krippen- und Kindergarten-Kinder in die Lage versetzten soll, selbst ganz einfache Musikstücke zu komponieren. Und Claudia Kayser bemerkte, dass sie sich schon darauf freue, das avisierte Konzert mit Kindern im Rahmen des WEMP-Projektes zu besuchen. Aller Voraussicht nach wird sie dann auch wieder einen Symbolscheck im Handgepäck dabei haben.

Von Jörg Rohlfs