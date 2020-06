Weyhausens DGH soll WLan bekommen

Weyhausen

Der Corona-Krise war es geschuldet, dass der Bauausschuss der Gemeinde Weyhausen am Montagabend ein strammes Pensum zu leisten hatte. Es war die erste Sitzung seit rund drei Monaten. Sie fand mit Abstands- und Hygieneregeln sowie begrenzter Zuschauerzahl im Dorfgemeinschaftshaus statt.

Das Grundstück, auf dem das Schützenheim steht, möchte der Realverband an die Gemeinde veräußern. Er beruft sich auf ein Gutachten, das dem Grundstück einen Verkehrswert von 63 000 Euro bescheinigt. Die Gemeinde dagegen geht von lediglich 20 000 Euro für die 5200 Quadratmeter große Fläche aus. „Der Gutachter des Realverbandes meint, dass dort Bauland entstehen könnte“, erklärte Bürgermeisterin Gaby Klose. Davon sei wegen der Nähe zu Überschwemmungs- und Naturschutzgebiet aber kaum auszugehen. Seit 1951 ist die Fläche wohl immer mal wieder zum Kauf angeboten worden. Auch wegen der krisenbedingt künftig eher knappen Haushaltslage empfahl der Bauausschuss, die Fläche wenn überhaupt für maximal 20 000 Euro zu erwerben.

Was halten die Bürger davon?

Um den Durchgangsverkehr auf der Maschgartenstraße zu unterbinden, hatte der Landkreis Gifhorn der Gemeinde genehmigt, dort probeweise eine unechte Einbahnstraße auszuweisen. Die Regelung soll nun für drei weitere Monate gelten. Martin Eisbrenner (parteilos) begrüßte das als „gute Idee“ und regte an, Feedback von den Bürgern einzuholen.

Beiträge für den Ausbau von Straßen könnte die Gemeinde Weyhausen gemäß ihrer Satzung zwar erheben. Tatsächlich hat sie das aber seit Inkrafttreten der aktuell gültigen Satzung vor 37 Jahren noch nie gemacht. Der Rat hatte die Satzung stets per Mehrheitsbeschluss vorübergehend außer Kraft gesetzt. Das will man auch künftig so handhaben, sofern es die Kassenlage der Gemeinde zulässt. Daher sah der Bauausschuss keinen Bedarf, die Satzung komplett aufzuheben.

Lieber nur flicken

Die Ortseinfahrt der Fallersleber Straße ist zwischen Ortstafel und Einmündung auf den Weyhäuser Weg teils stark beschädigt. „Wir haben bereits Warnschilder aufgestellt“, sagte Klose. Die Straße dort durch eine Fachfirma sanieren zu lassen, würde bis zu 70 000 Euro kosten. Daher sprach sich Hilka Auffahrt (WGW) dafür aus, die Löcher erstmal nur vom Bauhof flicken zu lassen. Detlev Lempke (WGW) sah es genauso, zumal eine gut sanierte Straße womöglich auch wieder für mehr Durchgangsverkehr sorgt. Der Ausschuss schloss sich Auffahrts Vorschlag einstimmig an.

Im Dorfgemeinschaftshaus soll es künftig WLan geben. „Immer mehr Nutzer fragen danach“, sagte Klose. Feiernde etwa, um Musik zu spielen, Firmen für Präsentationen bei Meetings und Workshops. Biete man WLan, könne man das Gebäude auch tagsüber vermieten, sagte Klose. Zwar sei die Nachfrage coronabedingt derzeit gering. Dennoch könnte man so gewiss schon bald die Einnahmen steigern, sagte Auffahrt. Der Ausschuss stimmte geschlossen für WLan im Dorfgemeinschaftshaus – Kosten: 1400 Euro. Deutlich teurer wird die neue Heizung. Sie kostet voraussichtlich 32 500 Euro und beheizt neben dem Dorfgemeinschaftshaus auch die Kindertagesstätte. Die Anlage soll für beide Gebäude getrennt steuerbar sein.

Der Zaun steht

Die Gemeinde hat das Regenrückhaltebecken nahe Dorfgemeinschaftshaus und Kindergarten jetzt ringsum eingezäunt. Befestigt worden ist auch die Uferböschung. Es fielen Kosten von 6500 Euro an. Der Ausschuss bewilligte die Ausgabe nachträglich.

Von Ron Niebuhr