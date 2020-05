Am Rathaus dürfen künftig auch Insekten wohnen

Weyhausen

Ob die zukünftigen Bewohner sich auch daran halten werden, zunächst den ausgeschilderten „Check In“ anzufliegen, um sich ordnungsgemäß an der Rezeption des neuen Insektenhotels hinterm Weyhäuser Rathaus anzumelden? Abwarten. Das mit einem Augenzwinkern angebrachte Holzschild ist nur eines von vielen liebevollen Details, die Markus Becker und Martin Schulz ihrem selbst entworfenen Holzbauwerk, das unter anderem aus Obst- und Gemüsekisten besteht, haben angedeihen lassen.

Jetzt wurde es im Beisein von Samtgemeindebürgermeisterin Anja Meier aufgestellt, die auch die Idee dazu hatte. „Insektenhotels bieten eine Alternative zu den immer knapper werdenden natürlichen Lebensräumen unserer heimischen Insekten“, so Meier. Becker und Schulz, die beiden Schulhausmeister der Samtgemeinde Boldecker Land, haben sich den Werkraum der Christian-Albinus-Oberschule und den durch die Corona-Pandemie entstandenen Freiraum bei der Arbeit zunutze gemacht.

160 Quadratmeter Blühwiesen angelegt

Der Standort für das neue Insektendomizil kommt nicht von ungefähr: Rund um das Rathaus im Eichenweg hat Bauhofmitarbeiter Hartmut Kranz 160 Quadratmeter Blühwiesen angelegt. Noch sehen sie aus wie triste Brachflächen, doch in etwa zehn Wochen sollen die ersten Blüten sprießen und ein buntes Biotop entstehen. „Die Zusammensetzung besteht aus Arten, die verschiedene Blühtermine haben, um eine möglichst lange Blühdauer zu erreichen“, erklärt Anja Meier. „So entsteht bis in den Herbst hinein ein vielfältiges und abwechslungsreiches Bild, welches Schmetterlinge, Bienen und die Bevölkerung erfreut.“

Beim „Lippstädter Blütenparadies“ handele es sich um regionales Saatgut, wie es auch die örtlichen Bauern auf ihren Blühstreifen an den Feldrändern verwenden. „Wir haben zehn Kilogramm davon von Landvolk-Geschäftsführer Klaus-Dieter Böse geschenkt bekommen“, so Meier. Wer selber eine Blühwiese anlegen möchte, kann sich zum Rathaus in Weyhausen begeben, dort steht ein Korb vor der Tür: Die nicht verbrauchte Samenmischung wurde in kleine Tütchen abgefüllt, und wer Lust hat, kann sich davon holen.

