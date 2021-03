Weyhausen

Im Sommer beginnt die 18-monatige Erschließung des Weyhäuser Baugebiets Klanze Nord. Artenschutz ist Teil der Bauleitplanung. Nördlich des Mühlenwegs wurden deshalb gerade rund 1500 laufende Meter Krötenfangzäune aufgebaut. Mit ihrer Hilfe sollen Amphibien wie Knoblauchkröte und Kammmolch daran gehindert werden, sich in dem 6,7 Hektar großen Gebiet häuslich einzurichten und womöglich durch die Bautätigkeit zu Schaden zu kommen.

„Die Knoblauchkröte gräbt sich gern in lockeren Sandböden ein, wie auf dem Acker, auf dem gebaut werden soll“, weiß Lars Ternien von der PVS-Projektgesellschaft aus Herford, die schon die Klanze Ost erschlossen hat, desgleichen auch für das 70 Plätze umfassende Wohnbaugebiet im Norden verantwortlich zeichnet und die Schutzmaßnahme bei der Firma Biodata aus Braunschweig in Auftrag gegeben hat – nachdem diese hinwiederum bereits 2016 und 2018 Gutachten zu Fauna und Flora in dem Bereich sowie den Folgen der Eingriffe erstellt und daraus Maßnahmen abgeleitet hatte.

2018 wurden knapp 300 „Individuen“ gezählt

Was den Brutvogelbestand betrifft, so bestehen diese Maßnahmen in der Schaffung von so genannten Ausgleichsmaßnahmen andernorts. Aufkommen muss dafür PVS. Was die Amphibien betrifft, müssen zusätzlich Maßnahmen vor Ort getroffen werden. Festgestellt wurden neben einem Bestand an Knoblauchkröten auch Erd- und Kreuzkröten, Teich- und Grasfrosch sowie Kamm- und Teichmolch. Insgesamt wurden 2018 nicht ganz 300 „Individuen“ gefangen und gezählt.

Amphibien wandern wenn’s wärmer wird im Jahr zu ihren Laichgewässern. Im Falle der Klanze Nord kommen die Tiere von Westen, aus Richtung des Silbersees. „Woher genau, weiß man nicht“, so Ternien. Ihr Ziele sind laut Gutachten drei kleinere Teiche südlich des Mühlenwegs. „Die sind stur und haben einen eingebauten Kompass“, so Ternien. Das bedeutet allerdings auch, dass sie von den Fangzäunen wirksam aufgehalten werden – und mit großer Wahrscheinlichkeit in einen der Sammeleimer plumpsen, die zu Dutzenden entlang der Zäune in die Erde eingegraben werden.

Uferbereiche des Silbersees amphibiengerecht gestaltet

Artenschutz: Krötenfangzaun am Mühlenweg. Quelle: Jörg Rohlfs

20 mal werden jeweils im Frühtau bis Mitte April Mitarbeiter von Biodata die Eimer kontrollieren, Kröten und Molche heraus holen, sie zum Silbersee verfrachten und dort aussetzen – in der Hoffnung, dass sie da bleiben. Um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, wurden 2017/18 dessen Uferbereiche amphibiengerecht umgestaltet. Aber auch im Neubaugebiet wird für die Amphibien etwas getan: Im östlichen Teil – gegenüber des Mühlenteichs südlich des Mühlenwegs – soll ein 20 Meter breiter „Krötenkorridor“ angelegt werden, in dem keine Bebauung stattfindet.

Vom Tümpel zum naturnahen Regenrückhaltebecken

Im Westen des Gebiets, wo südlich des Wegs auch zwei Teiche sind, muss der Korridor noch festgelegt werden. Außerdem bleibt der Mühlenweg – bis auf kurze Teilstücke am Ost- und Westrand – für den Autoverkehr gesperrt. Und auf einer Brachfläche, die im Westen an die Klanze Nord anschließt, soll ein vorhandener Tümpel zu einem „naturnahen Regenrückhaltebecken“ erweitert werden, das sowohl den Anforderungen an ein technisches Bauwerk wie auch den Erfordernissen eines Amphibiengewässers gerecht wird.

Von Jörg Rohlfs