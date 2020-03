86 000-Euro-Spende für den Tierpark Essehof

Weyhausen

Zu Beginn der vorigen Woche schrieben sie Kreidezeichen des Danks vor die Geschäfte, direkt im Anschluss sammelten sie innerhalb von zwei Tagen sammelten Christiane Klose und Sina Schachel Futter- und Geldspenden für den Corona-geplagten Tierpark Essehof. Mit unglaublichem Erfolg: 86 159,36 Euro kamen zusammen.

Whatsapp-Gruppe

Über die Berichterstattung in der Zeitung waren sie auf die Probleme des Tierparks aufmerksam geworden. Und von einer Whatsapp-Mütter-Gruppe war Schachel die Möglichkeit bekannt, über PayPal Spenden zu sammeln: „Wir hatten das schon manchmal gemacht, für ein krankes Kind oder wenn ein Haus abgebrannt war.“ Gesagt, getan.

Obst und Gemüse

Klose nahm schnurstracks Kontakt auf zu Raiffeisen und Netto in Weyhausen wegen der Sachspenden – und lief offene Türen ein: 75 Kilogramm kamen am gleichen Tag zusammen und wurden zum Essehof gebracht. Tags darauf wurde dank Edeka, Lidl und Aldi ein ganzer Anhänger voll mit Obst, Gemüse, Brot und Brötchen.

Alle zwei Tage

Christiane Klose kümmerte sich um Futterspenden. Quelle: Sebastian Preuß

Das verteilten Schachel und Klose an die Fan-Tafel des VfL Wolfsburg und die Reitbahn Frank in Erxleben. Alle zwei Tage können sie künftig wieder bei den drei Läden auftauchen und Spenden mitnehmen. „Die werden wir an andere Einrichtungen verteilen, zum Beispiel das Otterzentrum“, so Klose.

Denn der Tierpark Essehof in einem Ortsteil von Lehre bekommt eine andere kräftige Unterstützung, um die wegen Corona drohende Pleite abzuwenden. Nach Erfahrungen aus früheren Moneypool-Aktionen hatte Schachel damit gerechnet, dass „eventuell 5000 Euro zusammen kommen“ und hatte den Spendenaufruf bis zum 12. April eingerichtet.

Telefon stand nicht still

„Aber ich hatte keine Ahnung, wie sehr diese Sache explodieren würde“, ist die 34-Jährige noch immer völlig geplättet von der folgenden Resonanz. Nach einem halben Tag waren 3500 Euro auf dem Konto, eine Stunde später 6000 Euro und am Ende des Tages 40 000 Euro. „Und mein Telefon stand nicht mehr still“, so Schachel, die kurzerhand die Laufzeit auf zwei Tage begrenzte und ein Erklär-Video bei Facebook hoch lud.

„Diesen Ort bewahren“

Dass am Ende mehr als 80 000 Euro zusammenkamen, sei „unglaublich toll. Ich hab’ jedes Mal Gänsehaut, wenn ich die Zahl ausspreche“, freut sich Schachel, die ebenso wie ihre Freundin eine einfache Erklärung für den Riesenerfolg hat: „Der Tierpark ist eine Institution in der Gegend. Da sind wir als Kinder schon mit unseren Eltern gewesen. Und alle wollen für die Zukunft diesen Ort bewahren.“

Richtig gutes Gefühl

Den beiden jungen Frauen beschere das Ganze „ein richtig guten Gefühl – in einer Zeit, in der man gerade nicht viel machen kann. Dann lieber so. Wäsche zusammenlegen können wir auch später noch“, so Klose, die gemeinsam mit Schachel nach Kreidezeichen und Mega-Spende jetzt erstmal das Projekt „Mundschutz-nähen“ verstärkt weiter verfolgen will.

Von Jörg Rohlfs