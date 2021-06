Weyhausen

Wie schon der Bau- und Planungsausschuss stimmte am Montagabend auch der Rat der Gemeinde Weyhausen mit neun zu zwei Stimmen dem Satzungsbeschluss für das Baugebiet Klanze-Nord zu. Dass die Gemeinde so viel Dampf bei dem Thema macht, hängt mit dem Angebot des Investors PVS zusammen, dort ab März 2022 für 30 Monate kostenlos eine Container-Kita mit 100 Betreuungsplätzen zur Verfügung zu stellen.

„Der Bebauungsplan erhält Rechtskraft, sobald die Samtgemeinde den Flächennutzungsplan entsprechend beschlossen hat“, teilte Bürgermeisterin Gaby Klose mit – auch dort steht nur noch der Satzungsbeschluss aus. Beim nächsten Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Samtgemeinde am Donnerstag, 17. Juni, steht das Thema auf der Tagesordnung. „Wir bleiben da auf alle Fälle dran“, betonte Klose der AZ gegenüber. Ob aus dem befristeten Angebot des Investors dann eine langfristige Kita-Lösung wird, bleibt abzuwarten – die Konditionen müsste die Samtgemeinde mit PVS verhandeln.

Für eine Nachverdichtung im Försterkamp musste noch die Entwässerung der Grundstücke geklärt werden

Aus dem Försterkamp ist ein Antrag auf Änderung des Bebauungsplans bei der Gemeinde eingegangen. Dort möchte jemand auf dem Grundstück hinter seinem Haus ein zweites Wohnhaus errichten – es geht also um Nachverdichtung. Das war voriges Jahr schon einmal Thema im Rat, war aber an den Bauausschuss zurückverwiesen worden. „Die Frage der Regenwasserversickerung war nicht geklärt“, erklärte Gaby Klose. Da die Siedlung im Südosten des Dorfs bei Starkregenfällen besonders betroffen ist, musste dort nachgebessert werden. Die neue Regelung sieht jetzt vor, dass auf den Grundstücken direkt für Versickerungsmöglichkeiten gesorgt werden muss. „Auch wenn jetzt noch weitere Grundstückseigentümer im Försterkamp nachverdichten wollen, haben wir damit eine grundsätzliche Regelung für die Zukunft getroffen“, so die Bürgermeisterin.

Damit das Einkaufszentrum in der Klanze und die Ärzte im Umfeld des Samtgemeinderathauses auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln besser erreichbar sind, hat der Rat zwei Übergangshaltestellen beschlossen: eine an der Kreisstraße 28 in Höhe der Dialyse-Praxis und eine an der B 188 in Höhe Fasanenweg. „Dabei handelt es sich jeweils um einen Pfosten mit Haltezeichen und Busfahrplan, mehr nicht“, erklärte Gaby Klose.

Der Sportclub Weyhausen denkt über einen Outdoor-Sportpark nach

Eine Variante: Der Sportclub Weyhausen denkt über einen Outdoorsportpark nach, Geräte wie hier auf dem Foto könnten dazu gehören. Quelle: Archiv

Der Sportclub Weyhausen hatte Probleme mit seinem Rasenmäher – schon im vorigen Jahr. Einmal ließ sich das Gerät noch reparieren, jetzt hat es den Geist aufgegeben. Die Gemeinde brauchte ohnehin einen neuen Großflächenmäher, und so war die Überlegung, statt zwei Geräte zu kaufen den Betriebsführungsvertrag zwischen Gemeinde und Sportclub zu ändern. Die Gemeinde mäht künftig den Rasen des Sportgeländes mit, dafür pflegt der Platzwart die Bäume und Büsche am Rand des Geländes. Dass die Laufzeit für den Betriebsführungsvertrag jetzt bis 2031 verlängert wurde, hängt mit einem Projekt des SC zusammen: Der Club würde gerne Fördermittel für einen Outdoorsportpark beantragen. Die sind allerdings für 15 Jahre zweckgebunden – und ohne entsprechende Dauer des Vertrags wäre eine Fördermittelzusage fraglich. „Wir würden den Park dann gerne auch zu vereinbarten Zeiten für die Öffentlichkeit freigeben“, so Bürgermeisterin Gaby Klose. Der Rat stimmte zu.

Von Christina Rudert