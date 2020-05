Werden Katzen eingefangen und ausgesetzt?

Bokensdorf

Geht ein Katzenhasser um im Ort, der die Tiere einfängt und abtransportiert? Zumindest glaubt das Claudia Gummert, Schriftführerin von der Tierhilfe Wolfsburg, an die sich „schon öfter Leute aus dem Dorf gewendet haben, die Katzen vermissen“.

„Seit einigen Jahren verschwinden auch in Bokensdorf immer wieder Katzen. Manchmal tauchen diese Monate oder erst Jahre später sehr weit entfernt von ihrem Heimatort wieder auf“, berichtet Gummert, die in Wendschott wohnt, wo es 2013 und 2017 ähnliche Vorkommnisse gegeben habe. Auch in anderen Orten komme es „immer mal wieder vor“, dass Katzen spurlos verschwinden. Manchmal eben auch nur für längere Zeit. Eindeutige Beweise dafür, dass jemand Katzen einfängt und woanders wieder aussetzt, gebe es nicht: „Aber in Bokensdorf ist das schon sehr auffällig.“

Anzeige

18 Kilometer entfernt

So sei 2018 der Kater Modersohn acht Wochen lang verschwunden und wurde dann zehn Kilometer entfernt in Tülau wiedergefunden. Auch ein Kater namens Sky kam abhanden und wurde hinter Knesebeck wieder entdeckt. Daisy war zwei Jahre weg und wurde in Rühen wiedergefunden, 18 Kilometer von Bokensdorf entfernt. „Viele weitere Katzen aus Bokensdorf werden jedoch bis heute leider vermisst“, so Claudia Gummert. Beispielsweise Joschi, der im Oktober 2017 am selben Tag verschwand wie Sky. Frida und Felix würden seit Ende 2014 vermisst, der kastrierte und gechipte Kater Kasimir seit dem 23. August vergangenen Jahres.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

„Das ist nicht normal“, ist Gummert überzeugt. Auch dass manche Tier weit von Bokensdorf entfernt wieder aufgegriffen würden: „So viele Kilometer laufen Katzen nicht.“ Auffällig sei auch, dass sich das Verschwinden „auf eine bestimmte Ecke des Ortes konzentriert“. Dass manche Menschen in ihrem Garten keine Katzen mögen, kann die Tierfreundin verstehen: „Aber darüber kann man doch reden.“ In Wendschott sei seinerzeit eine selbst gebaute Falle gefunden worden, „so was kann man aber auch im Internet kaufen“, ärgert sich Gummert. Dass ein Katzenhasser im Dorf sein Unwesen treibe, sei Spekulation: „Aber wir vermuten es.“

Vorfälle aufklären

Möglicherweise seien ja auch noch mehr Katzen verschwunden als bisher bekannt. Claudia Gummert empfiehlt die Facebook-Seite „Vermisste/zugelaufene Tiere Wolfsburg Gifhorn Braunschweig Helmstedt“ zu nutzen und appelliert auch an betroffene Halter, sich unter tierhilfe.wolfsburg@t-online.de zu melden. „Wenn eine Telefonnummer mitgeschickt wird, rufen wir gern zurück.“ Weil man „die Vorfälle“ in Bokensdorf aufklären möchte, sollen sich auch Leute melden, die Angaben zum Verschwinden der Katzen Angaben machen können: „Vielleicht hat jemand auffällige Dinge beobachtet. Manchmal prahlen diese Menschen auch damit, dass sie wieder ein unliebsames Tier eingefangen haben.“

Weitere Nachrichten aus Bokensdorf :

Von Jörg Rohlfs