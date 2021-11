Welche Vorteile der Familienkalender für Haushalte im Boldecker Land hat

Boldecker Land/Isenbüttel

Nun ist er wieder da: Der dritte Familienkalender für die Orte im Boldecker Land kann an verschiedenen Orten kostenlos abgeholt werden. Wie Bernd Klamt vom „Druck König“ berichtet – er erstellt den Kalender –, sei der Kalender inzwischen in den Haushalten fest installiert. So sei schon lange vor dem Erscheinungstag in den Orten nach dem Kalender gefragt worden. Ein paar Tage gedulden müssen sich hingegen noch die Isenbütteler: Dort in der Samtgemeinde erscheint der Familienkalender jetzt zum ersten Mal.

Im Boldecker Land hat Klamt den Kalender mit Hilfe der Samtgemeinde sowie diverser Sponsoren erstellt. Der Kalender verstehe sich als „Info-Kalender für die ganze Familie“ mit Blutspendeterminen, wichtigen Veranstaltungen aus Kirchen und Vereinen, Theaterprogramm, Heimspielen des VfL Wolfsburg und den Grizzly Wolfsburg. Auch Ferien, VW-Urlaub und Feiertage sind Bestandteile.

Übersicht über sämtliche Termine der Müllabfuhr

Wichtig sei vielen Familien allerdings der Service, dass dank der Unterstützung des Landkreises übersichtlich aufgelistet ist, wann welche Mülltonne geleert wird, wann der Gelbe Sack an die Straße muss, wann der Weihnachtsbaum abgeholt wird und wann Sperrmüll und Schadstoffsammlungen stattfinden, berichtet Klamt und freut sich: „Diesen Service gibt es nirgends so übersichtlich wie auf dem Familienkalender.“

Darüber hinaus ist Platz, um Geburtstage, Arzttermine und das Fußballtraining oder das Treffen der Jugendfeuerwehr einzutragen.

Den Familienkalender gibt es in drei unterschiedlichen Ausgaben: eine für Barwedel, eine für Bokensdorf und Jembke und eine für Osloß, Tappenbeck und Weyhausen. Zu haben ist er – so lange der Vorrat reicht – in Weyhausen im Lotto Kiosk und im Mühlenhof, in der Bäckerei Leifert in Jembke und Weyhausen, im Edeka Neukauf Bahrs in Jembke, im Heidekrug in Barwedel und im Schützenheim in Bokensdorf.

Der Erscheinungstag für die Kalender in Isenbüttel steht fest

In der Samtgemeinde Isenbüttel ist der Kalender mit den entsprechenden Infos von Dienstag, 30. November, an kostenlos zu haben. Ausgegeben wird er in der Heide-Apotheke in Calberlah, in Vollbüttel an der Tankstelle, in Wasbüttel und Isenbüttel in den Bäckerei-Filialen von Leifert, in der Nordhoff-Apotheke in Isenbüttel sowie bei Edeka in Isenbüttel.

