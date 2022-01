Gifhorn

Mit einer gemeinsamen Presseerklärung des Wolfsburger Bundestagsabgeordneten Frank Bsirske und der Gifhorner Landtagsabgeordneten Imke Byl haben die Grünen auf die jüngste Erklärung mehrer SPD-Politiker zur A 39 reagiert – die beiden Bundestagsabgeordneten Hubertus Heil und Falko Mohrs sowie Landtagsabgeordneter Philipp Raulfs und Gifhorns Landrat Tobias Heilmann hatten sich für den Ausbau der Autobahn stark gemacht und die Bedeutung für einen Wirtschaftsstandort Wittingen hervor gehoben.

Frank Bsirske Quelle: Bündnis 90/Die Grünen

Bsirske verweist auf die Koalitionsvereinbarung. In der „hat sich die Ampel darauf verständigt, die bisher im Bundesverkehrswegeplan vorgesehenen Projekte einer Bedarfsprüfung zu unterziehen“. Bis zum Abschluss dieser Überprüfung bedürfen alle Projekte des Einvernehmens der Koalitionspartner. Bsirske: „Anderthalb bis zwei Milliarden Euro in den Lückenschluss der A 39 zu stecken, wenn es mit dem Ausbau der B 4 inklusive Ortsumgehungen eine Alternative gibt, die ökologischer, viel viel kostengünstiger und zugleich für die Menschen entlang der Strecke entlastender ist, käme einem Schildbürgerstreich gleich. Darüber kann es kein Einvernehmen geben.“

Imke Byl Quelle: Sven Brauers

Unterstützung erhält Bsirske aus der grünen Landtagsfraktion. Die Gifhorner Abgeordnete Imke Byl sagt: „Für den Anschluss an die bundesweite Verkehrsinfrastruktur braucht es keinen Ausbau der A 39. Das gelingt besser in Kombination von erweiterter B 4 inklusive Ortsumgehungen und der Vitalisierung der Hafenhinterlandverkehre auf der Binnenwasserstraße Richtung Wittingen. Deshalb ist es gut, dass die Verstärkung des Binnenschifffahrtsgüterverkehrs zum Verkehrsprogramm der Ampel gehört.“ In Zeiten von Klimakrise und maroder Infrastruktur müsse Erhalt vor Neubau gehen. „Autobahnneubauprojekte lösen nun wirklich keines der aktuellen Probleme!“

Von der AZ-Redaktion