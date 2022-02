Tappenbeck

Kein Helau und kein Alaaf: „Das ist sehr schade“, sagt Sigrid Müller, die seit 30 Jahren einen Kostümverleih betreibt. Seit zwei Jahren geht da bei ihr so gut wie gar nichts mehr über den Ladentisch. Auch für diesen Rosenmontag nicht. „Dabei ist Karneval für die Leute doch die beste Gelegenheit, mit anderen zusammen zu kommen und zu feiern.“

Der Fundus der 67-Jährigen umfasst mittlerweile geschätzt 500 bis 600 Kostüme – „ich hab’ sie nie gezählt“ – darunter viele „Originale“, insbesondere Kleider und Kleidung aus den 1920-er- sowie 1950-er- bis 1980-er-Jahren. „Die 90-er hatten nichts Prägnantes“, sagt die an Mode interessierte Tappenbeckerin, die als Achtjährige mit ihren Eltern aus der DDR in die BRD kam.

Alles entstand aus einer Sektlaune heraus

Den Anfang nahm ihr Verleih aus einer Sektlaune heraus. Müller war mit einer Freundin in Braunschweig zum Frühstücken, als dort vorm Theater auf einer großen Bühne Kostüme aus dem Fundus feilgeboten wurden. Sie kaufte spontan 13 Outfits – darunter das des Beraters des Zaren, Rasputin – und hängte sie zuhause auf die Terrasse, „weil sie so müffelten“. Und dann gab die Frage einer Nachbarin, ob sie etwa einen Kostümverleih aufmachen wolle, tatsächlich den Anstoß für das Weitere.

20 Jahre lang besuchte Sigrid Müller alle Flohmärkte, die sie erreichen konnte, um ihren eigenen Fundus stetig zu vergrößern. Ihr Interesse für Kostüme rührt nicht nur aus ihrer Kindheit, als ihre Mutter jene nähte und die kleine Sigrid sie bei jeder Gelegenheit anzog: „Ich liebe Geschichte.“ Und die manifestiert sich nun mal auch in Kleidungsstücken und jenen, die sie trugen: „Zum Beispiel Napoleons Josephine.“

Auch Superhelden-Outfits und Uniformen vieler Epochen

Was das Herz begehrt: Der Kostümverleih bietet Hunderte von Outfits. Quelle: Jörg Rohlfs

Aber natürlich kann man in „Siggi’s Kostümverleih“ auch Superhelden-Outfits bekommen, ebenso wie Startrek-Kostüme oder Uniformen vieler Epochen und Herren Länder. Das Ausleihen eines Kostüms kostet 15 bis 20 Euro. Als vergangenes Jahr wegen Coronaregeln kurzfristig wieder alles abgesagt wurde, bekamen die Kunden, die schon etwas geliehen hatten, ihr Geld zurück: „Die konnten ja auch nichts dafür.“

Einzig private Krimidinner nehmen zu

Auch zur aktuellen Session herrscht bei Siggi’s „absoluter Totentanz“ – mit einer Ausnahme: die Tanzveranstaltung mit Verkleidung einer Tanzschule in Wolfsburg. Da kamen ein paar Kunden. Das Einzige, das seit 2020 zugenommen habe, seien „private Krimidinner“. Für diese Rollenspiele würden Kostüme benötigt: „Ich bin schon drauf und dran, selbst mal eins zu veranstalten.“

Die Leute kamen, weil sie vorhatten, Spaß zu haben

Was Sigrid Müller, die 47 Jahre lang als Sekretärin arbeitete, besonders vermisst, sind neben den Einkünften aus ihrem Nebenerwerb Kostümverleih – „zum Glück bin ich nicht darauf angewiesen“ – die Begegnungen und Gespräche mit ihren Kunden. „Das war immer schön.“ Die Leute kamen ja zu ihr, weil sie vorhatten, Spaß zu haben. Oft ist es so, dass sie die Leute berät: „Mir muss es auch gefallen.“

Zur Galerie Der Fundus umfasst Hunderte von Outfits – vom Superhelden bis zum originalen Charleston-Kleid aus den 1920-er-Jahren.

Der Zauber der Verwandlung durch Verkleidung

Kostüme für Kinder hat sie aus dem Sortiment genommen, auch weil es sinnlos ist, wenn Discounter für 4,99 Euro dergleichen anbieten. Und als es in Tappenbeck wie in anderen Dörfern in der Gegend noch Faschingsveranstaltungen für Erwachsene gab – das müsse aber schon 20 Jahre her sein – mischte Müller immer mit. Und beim Schoduvel in Braunschweig war sie auch regelmäßig dabei. Man kann sich dem Zauber der Verwandlung durch Verkleidung eben nur schwer entziehen.

Von Jörg Rohlfs