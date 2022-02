Osloß

Ab Montag wird die Ortsdurchfahrt für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Nachdem seit vergangenem November Bushaltestellen unter halbseitiger Sperrung umgebaut wurden, beginnen dann die Bauarbeiten zur Erneuerung der Straße. Der Verkehr wird weiträumig umgeleitet.

Wie die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitteilt, verläuft die Umleitungsstrecke aus Richtung Gifhorn kommend ab der Dragenkreuzung über die K 114 (Nordtangente) bis zur Anschlussstelle Sandkamp und dort auf die A 39 Richtung Weyhausen zurück auf die B 188. Von Wolfsburg kommend führt der Weg ab Weyhausen über die K 28 nach Grußendorf auf die L 289 und über Westerbeck zurück auf die B 188.

Barrierefreie Bushaltestellen in Osloß: Das war nur der Anfang. Quelle: Sebastian Preuß

Linksabbiegespur, Querungshilfe und Druckwasserleitung

Die Straßenerneuerung in Osloß ist in zwei Bauabschnitte unterteilt. Der erste reicht vom östlichen Ortseingang bis zur Einmündung Alte Bergstraße. Der Einmündungsbereich bleibt während der Arbeiten im ersten Abschnitt befahrbar. Im Zuge der Arbeiten wird auch eine weitere Bushaltestelle sowie eine Linksabbiegespur und eine Querungshilfe in das Baugebiet Vor dem Hagen errichtet und eine Druckwasserleitung verlegt.

Der erste Bauabschnitt dauert voraussichtlich bis Mitte Mai. Im Anschluss beginnt der zweite von der Einmündung Alte Bergstraße bis zum westlichen Ortsausgang ebenfalls unter Vollsperrung. Neben der Fahrbahnerneuerung wird am westlichen Ortsausgang dann auch eine neue Querungshilfe hergestellt sowie eine neue Bushaltestelle. Zusätzlich zum zweiten Bauabschnitt werden auch die freie Strecke zwischen Osloß und Dannenbüttel sowie der parallel dazu verlaufende Radweg – voraussichtlich in den Sommerferien – saniert. Die Gesamtfertigstellung ist für September geplant.

Alle Gebäude im Notfall erreichbar

Laut Bürgermeister Axel Passeier fand bereits ein gemeinsames Treffen statt mit Planer, Seniorenheim und Rettungsdiensten, „um sicher zu stellen, dass während der gesamten Dauer der Maßnahmen alle Gebäude entlang der Hauptstraße im Notfall erreichbar sind“. Anwohner sollten allerdings ihre Autos in Seitenstraßen abstellen, wenn diese benötigt würden. Dies sollte durch die vom ersten Abschnitt betroffenen Anwohner bereits am kommenden Sonntag, 13. Februar, geschehen.

Nur nach vorheriger Absprache könnten während der Bauphase „kurzfristige Lösungen für eine Zufahrt zu Grundstücken geschaffen werden“. Dies jedoch nur im Ausnahmefall und nicht jederzeit, da außer den Asphaltarbeiten auch Anschlüsse der Straßenabläufe, Hausanschlussleitungen und die Druckrohrleitung bis in Tiefen von 3,50 Metern verlegt werden. Die Zugänglichkeit über die Gehwege werde jedoch dauerhaft gewährleistet bleiben.

Großräumige Umleitung: Wenn die Ortsdurchfahrt von Osloß saniert wird, ist die B 188 komplett gesperrt. Quelle: Sebastian Preuß

Bushäuschen mit Solarpanel und Dachbegrünung

Der Bürgermeister weiß um die Beschwernisse, die die Baumaßnahme mit sich bringe: „Aber wenn nach 30 Jahren mal wieder die Straße gemacht wird, sollte man ein paar Wochen mit Einschränkungen leben können.“ Die Wartehäuschen für die sanierten und neuen Bushaltestellen würden erst nach Ende der Bauarbeiten aufgestellt. Dafür werden sie dann aber auch „autark“ sein – mit Solar-Panel und Dachbegrünung.

Tempo-Tafeln auf innerörtlichen Umleitungen

Auf innerörtlichen Umfahrungsrouten wie Scharkoppelweg, Breslauer Straße, Mühlenweg und Bokensdorfer Weg, auf denen bereits während der seit November einseitigen Ampelsperrungen zur Erneuerung von Bushaltestellen viel mehr Fahrzeuge als sonst viel zu schnell unterwegs gewesen seien, werde man nun Tempo-Messtafeln aufstellen, so Passeier: „Um den Fahrern das deutlich vor Augen zu führen.

Die Kosten für die gesamten Arbeiten belaufen sich nach Angaben der Landesbehörde auf rund 2,66 Millionen Euro, von denen der Bund 1,9 Millionen Euro übernimmt. Die Gemeinde Osloß trägt rund 545 000 Euro, die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe zahlen 215 000 Euro.

Von Jörg Rohlfs