Jembke

Das wird alles andere als ein Faulenzer-Sommer für den Vorstand des SV Jembke. Zwar soll eine außerordentliche Mitgliederversammlung im Herbst über seine Idee entscheiden, ein Multifunktionsgebäude zu bauen, doch bis dahin gibt es viel Vorbereitungsarbeit zu erledigen. Ein Team aus einem halben Dutzend Leute um Vorsitzende Elke Riemann-Hesker ist damit betraut.

„Wir sind schon durch die Gegend gefahren und haben uns in anderen Orten Sportzentren angeguckt“, sagt Riemann-Hesker. Oder sie sind im Internet gesurft. Wie haben andere so ein Projekt gestemmt? Welche Zuschuss-Möglichkeiten gibt es? Ist von Stiftungen etwas zu erwarten? Darüber spreche man mit anderen Vereinsvorständen, um von deren Erfahrungen zu lernen.

Anzeige

Zur Galerie Mehr Angebote, mehr Teilnehmer: Der SV Jembke wächst über die Kapazitäten seines Vereinsheims hinaus. Über den Bau eines Funktionsgebäudes soll eine außerordentliche Mitgliederversammlung entscheiden.

Darüber hinaus ist der Verein mit der Gemeinde im Gespräch. Ein erstes Ergebnis liegt vor: Mitte Juli fasste der Gemeinderat einen Grundsatzbeschluss, den Verein bei seinen Plänen zu unterstützen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Vorsitzende des SV Jembke: Elke Riemann-Hesker Quelle: Joachim Dürheide Archiv

Wenn sich Riemann-Hesker die Brotje-Klause als Vereinsheim anschaut und die breite Palette an Angeboten des SV Jembke, dann ist ihr klar: „Die Kapazitäten reichen nicht mehr aus.“ Beispiel Bahrs-Kartoffellauf mit regelmäßig 400 Laufenden: „Die schicken Sie mal in acht Duschen.“ Hinzu komme, dass nicht erst seit der Corona-Krise immer mehr Angebote für Sport an der frischen Luft liefen. „Wir haben gemerkt, dass es generell gut ankommt.“ Der SV überlege, auch am Vormittag Angebote zu unterbreiten für Beschäftigte in der Schichtarbeit, die dann Zeit haben.

Die Folge: Immer mehr Sport auf dem Außengelände, immer mehr Bedarf für Umkleide, Duschen – und Toiletten, die auch die Gaststätten-Kunden der Brotje-Klause in Anspruch nehmen. „Schön wäre es, wenn wir mehr Räume fürs Umziehen und Duschen hätten.“

Turnhalle keine Alternative

Die 2003 errichtete Turnhalle habe dem Verein viel gebracht. Doch am praktisch anderen Ende des Ortes kommt sie mit ihrer Sanitär-Infrastruktur im Sommer nicht für die Outdoor-Sportler auf den Plätzen in Betracht: Diese gingen nicht durch den Ort zum Duschen und Umziehen, winkt Riemann-Hesker ab.

Mehr zum SV Jembke Mit der Entwicklung des SV Jembke ist Vorsitzende Elke Riemann-Hesker sehr zufrieden. Der Sportverein habe inzwischen mehr als 850 Mitglieder. Eine Folge auch der attraktiven Angebote: Die Übungsleiter legten sich seit geraumer Zeit ins Zeug. Das Spektrum an Angeboten und Sparten ist breit und reicht von Ferienfreizeiten über Fitness, Fußball, Laufen, Radfahren, Reiten und Ski bis zum Tischtennis. Der SV Jembke wird im kommenden Jahr 100 Jahre alt. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage unter http://svjembke.de/.

„Es geht um viel Geld“

Dennoch will und darf der Vorstand laut Riemann-Hesker nicht über den Kopf der Mitglieder hinweg entscheiden, denn ein Funktionsgebäude stellt er nicht mal eben so aus der Portokasse finanziert auf. „Es geht um viel Geld.“ Riemann-Hesker strebt eine außerordentliche Mitgliederversammlung im Oktober an, sicher sei der Termin aber noch nicht. Bis dahin legen sie und ihre Vorstandskollegen ihre Hände nicht in den Schoß, sondern sie müssen Gas geben. Ein Vertragsentwurf mit der Gemeinde über das Grundstück soll bis dahin aufgesetzt sein. In der außerordentlichen Versammlung sollen dann die Mitglieder entscheiden, ob die Unterschrift drunter kommt.

Vollzeitjob für Vorstand

Bis dahin wird dem Vorstand nicht langweilig, ist Riemann-Hesker klar. Zumal im kommenden Jahr auch noch das 100-jährige Jubiläum ansteht. „Es ist ein Vollzeitjob.“

Von Dirk Reitmeister