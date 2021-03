Warum Weyhausens Maschgartenstraße noch länger unechte Einbahnstraße bleibt

Weyhausen

Ende letzten Jahres hatte man die Sitzung wegen Corona noch verschoben, jetzt allerdings pressierte es mit den aufgeschobenen Entscheidungen, die unbedingt noch getroffen werden mussten. Der Rat der Gemeinde Weyhausen traf sich zu seiner öffentlichen Sitzung dazu am Montag im Dorfgemeinschaftshaus, akribisch darauf bedacht, die aus hygienischen Gründen vorgeschriebenen Abstände einzuhalten. Zudem zeigte sich, dass in den vorbereitenden Sitzungen die Ausschüsse gute Arbeit geleistet haben. 16 Punkte auf der Tagesordnung – einer nach Ratsbeschluss gestrichen – wurden unter der straffen Regie von Bürgermeisterin Gaby Klose (WBG) geradezu im Eiltempo in 45 Minuten abhakt. Es gab keine Gegenstimmen und keine Diskussionsbeiträge.

Seit einem Jahr läuft nun schon die Umgestaltung der Maschgartenstraße zu einer unechten Einbahnstraße, eine Maßnahme zur Beruhigung des regen Durchgangsverkehrs. Ursprünglich war geplant, nach diesem Zeitraum Bilanz zu ziehen und eine Entscheidung zu treffen. Doch die Corona-Phase hat alle Planungen mal wieder zunichte gemacht. Die Straßenverkehrsbehörde sei nicht in der Lage, so heißt es, die tatsächliche Effizienz der Verkehrsneuregelung zu prüfen, weil durch die allgemeinen Einschränkungen auch die Durchfahrtsbelastung stark zurückgegangen sei. Der Gemeinderat beschloss, die Prüfphase um weitere sechs Monate zu verlängern, um dann exakte Werte zu erhalten und zu entscheiden. „Wir hoffen dann auf verlässliche Daten“, sagte Bürgermeisterin Klose.

Der Sportclub darf einen Freisitz auf dem Gelände bauen

Abgenickt wurden dabei unter anderem der Betriebsführungsvertrag für die Sportanlage „Silbersee“, die weiterhin in der Obhut des Sportclubs Weyhausen bleibt. Der darf auf Antrag auch einen Freisitz auf dem Gelände bauen. Keine Gegenstimme gab es auch zur Änderung des Bebauungsplanes „Klanze-Ost“, 1. Abschnitt. Die Unterlagen werden demnächst öffentlich ausgelegt. Dennoch hofft der Gemeinderat, das Verfahren im Sinne eines künftigen Nutzers zügig über die Bühne zu bringen.

Aufgeschoben wurde die ursprünglich geplante Änderung des Bebauungsplanes Försterkamp. Das Vorhaben wurde an den Fachausschuss zurück überwiesen.

Kein Schaulauf: Der Entensteg am Regenrückhaltebecken - auch die Gans auf dem Foto hätte ihn wohl genutzt - muss zurückgebaut werden. Quelle: Burkhard Heuer

Der Laufsteg für Geflügel ist nicht erlaubt

Ein Punkt allerdings wurde vermutlich endgültig ad acta gelegt: Bei einem ortsbekannten Tierfreund war die Idee aufgekommen, einen Laufsteg für Enten am Regenrückhaltebecken „Vor dem Dorfe“ zu bauen. Die Enten und Gänse sollten, so der Plan, gut sichtbar für Spaziergänger erhöht promenieren können. Eine Prüfung durch Fachleute hatte allerdings ergeben, dass es sich bei dem Rückhaltebecken nicht um einen „Teich“, sondern um ein technisches Bauwerk handele, das aus Unterhaltungs- und Verkehrsgründen in solcher Form nicht verändert werden dürfe. „Es bleibt also nichts anderes übrig“, so Bürgermeisterin Klose, „als die bestehenden Stege wieder zurück zu bauen.“

Von Burkhard Heuer