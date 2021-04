Warum Osloß mehr Bürger braucht, um höhere Einnahmen zu erzielen

Osloß

Das wirtschaftliche Überleben gestalte sich für kleine Gemeinden immer schwieriger, sagte der Osloßer Bürgermeister Axel Passeier bei der jüngsten Ratssitzung und führte das vor allem auf die zu leistende Kreis- und Samtgemeindeumlage zurück. „Uns bleibt keinerlei Spielraum mehr“, wies er darauf hin, dass gerade einmal zehn Prozent der Einnahmen in der Gemeinde blieben. „Und damit stehen wir noch gut da. In anderen Gemeinden übersteigt die Umlage schon die Einnahmen“, sagte Passeier. Gebiete man dieser Entwicklung nicht Einhalt, gefährde man die Eigenständigkeit der kleinen Gemeinden in erheblichem Maß.

Andrea Sammann, Vorsitzende des Finanzausschusses, ergänzte, dass 1,76 Millionen Euro allein schon für die Umlagen draufgehen. Es werde immer schwieriger, die Gebäude und Straßen zu unterhalten. Die einzige Nicht-Pflichtaufgabe, an der man noch festhalte, seien die Zuschüsse an die Osloßer Vereine. „Wir sind uns alle darin einig, dass wir sie gerade in dieser schwieriger Zeit nicht allein lassen dürfen“, betonte sie. Der Finanzhaushalt schließt voraussichtlich mit einem Defizit von rund 200 000 Euro ab, im Ergebnishaushalt beträgt das Minus gut 100 000 Euro.

Das Regionale Raumordnungsprogramm untersagt Osloß die Ansiedlung von Gewerbe

„Nur zwei Gemeinde stehen im Boldecker Land gut da, den anderen wird der Hals zugeschnürt. Es darf nicht sein, dass man mehr abgeben muss, als man einnimmt“, plädierte Torsten Könecke (WGO) für eine Deckelung der Umlagen. Als einzige nennenswerte Einnahme verzeichnet die Gemeinde den Anteil an der Einkommenssteuer. Man müsse also Bauland ausweisen, um Neubürger zu gewinnen, denn „Gewerbe dürfen wir ja nicht ansiedeln“, verwies Passeier auf Vorgaben des Regionalverbandes Braunschweig.

Einstimmig beschloss der Rat, einen Bebauungsplan für ein noch unbebautes und unbeplantes Grundstück im Dorf aufzustellen, auf dem ein Doppelhaus entstehen soll. Die Kosten fürs Planverfahren trägt die Antragstellerin. Ebenfalls ohne Gegenstimmen sprach sich das Gremium dafür aus, den Baugrund von Bushaltestellen untersuchen zu lassen – und zwar von der Firma, die eh schon wegen des Baugrundes der neuen Querungshilfen auf der B 188 vor Ort ist. Das Land Niedersachsen plant, die Querungshilfen im Zuge der Sanierung der Bundesstraße zu bauen.

Die Straße Zum Kanal muss auf neun Metern Breite ausgebaut werden

Dem Erschließungsvertrag „Über dem Scharrbusch“ stimmte der Rat mit ein paar Änderungen geschlossen zu. Demnach ist die Straße Zum Kanal vom Scharrkoppelweg bis zum Ende der westlichen Bebauung in einer Breite von neun Metern als Mischverkehrsfläche auszubauen. „Diese Breite muss sein, weil die Straße mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen befahren wird“, erklärte Passeier. Zudem soll der Erschließungsträger eine Hecke pflanzen, die dann zwecks Unterhaltung an die Grundstückseigentümer übertragen wird.

Unbekannte tauschen Niedersachsenschloss auf Waldweg gegen privates Schloss aus

Der Bürgermeister berichtete von Fällen mutwilliger Zerstörung. So seien Baken an den Wegen am Elbeseitenkanal zerstört und entwendet worden. Damit nicht genug, sei das Niedersachsenschloss am Waldweg in Richtung des Weyhäuser Silbersees von Unbekannten gegen ein privates Schloss ausgetauscht worden. „Das ist ungeheuerlich!“, ärgerte sich Passeier. Im Notfall stünden Einsatzkräfte so vor einer Schranke, deren Schloss sie nicht öffnen können. Weyhausens Bürgermeisterin Gaby Klose habe das Schloss daher knacken und durch ein Niedersachsenschloss ersetzen lassen.

Von Ron Niebuhr