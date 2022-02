Warum Barwedels Schnalz-Club plötzlich Bingo statt Karten spielt

Barwedel

Beim kartenspielenden Schnalzclub Barwedel zeigte sich der Vorstand um den Vorsitzenden Tobias Loreit, Schriftführer Thorsten Leusmann und Schatzmeister Martin Hofmann in Zeiten der Corona-Pandemie bemüht, den Kontakt zu den 25 Schnalzern nicht abreißen zu lassen. So hatten die Schnalzer ihre Versammlung per Video-Konferenz abgehalten, und weil Kartenspielen online so nicht funktioniert, gab’s eine Alternativ-Idee.

„Weil das große Weihnachtspreisschnalzen erneut ausfallen musste, haben wir uns im Vorstand darauf verständigt“, so Vorsitzender Loreit, „das Preisschnalzen vorübergehend durch das Zahlenspiel Bingo zu ersetzen.“ Das nämlich geht auch online.

Sogar fürs virtuelle Zuprosten mit Kräuterlikör war gesorgt

Für das Spiel hatte sich der Vorstand etwas Besonderes einfallen lassen: Jeder Schnalzer erhielt vor dem Zoom-Termin eine Geschenktüte. Der Inhalt: Grüße des Vorstandes mit Süßigkeiten sowie ein Bingo-Spielschein, eine kleine Flasche Bier „Pülleken“ und ein Fläschchen Kräuterlikör, dem Traditionsgetränk des Clubs. „Eine gute Idee; können wir uns dann beim dreifachen ,Gut Schnalz’ doch über Zoom sichtbar zuprosten“, so die Schnalzer.

Dass beim Zahlenspiel alles mit rechten Dingen zuging, dafür sorgte die PC-Kamera von Schnalzer Christian Wrede. Er drehte fleißig die Trommel mit den Zahlenkugeln. Die ausgeworfene Kugel mit der darauf abgebildeten Zahl hielt er anschließend für alle Mitspieler gut sichtbar vor die Linse der Kamera. „Je mehr Kugeln ich in der Folge in die Kamera hielt“, so Wrede, „desto spannender wurde es.“ Bis Pierre Wodarsch mit einem durchdringenden „Bingo“ kundtat, dass er die Bedingung mit den erforderlichen fünf Zahlen in waagerechter, senkrechter oder diagonaler Ausrichtung durch Vorzeigen des Bingo-Spielscheins erfüllt hat.

Als Hauptgewinn gab’s einen Kaffeeautomaten

Sein Gewinn ist ein Kaffeeautomat. „Den werde ich dir zusammen mit dem Bingo-Sonderpokal höchstpersönlich vorbeibringen“, beglückwünschte der Vorsitzende den Gewinner.

Nach dem Veranstaltungserfolg wäre es vorstellbar, so die drei Vorstandsmitglieder, „dass Bingo als ein weiteres Clubangebot in unsere Jahresplanung dauerhaft mit einfließen wird.“ Das Hauptaugenmerk des Clubs bleibe aber nach wie vor auf das Kartenspiel Schnalzen gerichtet. Denn das bilde die Grundlage des vor 47 Jahren gegründeten Schnalzclubs, wie Vorsitzender Loreit erinnerte. „Die zeitweise in der Pandemie-Zeit ausgesprochenen Lockerungen haben es uns erlaubt, unser Quartals-Schnalzen zweimal im Freien durchführen zu können.“ Ansonsten wäre nicht viel mehr möglich gewesen. So habe auch die geplante Reise ausfallen müssen. „Das holen wir nach“, versprach er den Schnalzclubmitgliedern.

Von Joachim Dürheide