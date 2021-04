Wahl im Boldecker Land: Darum unterstützt die WBL Anja Meier nicht mehr

Boldecker Land

Die Wählergemeinschaft Boldecker Land (WBL) reagiert auf die Ankündigung der derzeitigen Samtgemeindebürgermeisterin Anja Meier, bei der Wahl im September nicht mehr für die WBL, sondern als Einzelbewerberin antreten zu wollen. Nicht Meier habe sich von der WBL getrennt, sondern die WBL habe sich von Meier getrennt, sagt die stellvertretende WBL-Fraktionsvorsitzende Gaby Klose – und zwar schon Anfang November.

Hauptkritikpunkt der WBL sei die unter Meier stark gestiegene Verschuldung der Samtgemeinde, so Klose. Als Gegenwert für acht Millionen Euro neue Schulden habe es lediglich ein Feuerwehrhaus (in Bokensdorf) und ein Kanadahaus als Außenstelle der Verwaltung gegeben. Dafür sei die Samtgemeindeumlage um 23 Prozent gestiegen. „Das treibt einige Gemeinden in die Handlungsunfähigkeit“, kritisiert Klose.

Kritik an hoher Personalfluktuation im Rathaus

Zudem kritisiert die WBL die hohe Personalfluktuation im Rathaus. Mehr als 20 Mitarbeiter seien seit Meiers Dienstantritt gegangen. „Dadurch ist viel Wissen verloren gegangen“, sagt Klose. Die WBL habe immer wieder versucht, diese Punkte anzusprechen, sei jedoch nicht gehört worden.

Als Konsequenz folgte der Beschluss, die seit 2014 amtierende Samtgemeindebürgermeisterin nicht mehr für die Wahl aufzustellen. Ob die WBL einen anderen Kandidaten oder eine andere Kandidatin aufstellt, ist laut Klose noch offen. Eine Entscheidung soll bis Ende Mai fallen.

Anja Meier hatte in der vergangenen Woche angekündigt, bei der Wahl im September wieder für das Amt der Samtgemeindebürgermeisterin zu kandidieren. Diesmal allerdings als Einzelbewerberin und nicht für die WBL. Die CDU hat angekündigt, die Kandidatur Meiers zu unterstützen und auf einen eigenen Kandidaten zu verzichten. Für die SPD wird Ralf Prinke kandidieren.

Von Christian Albroscheit