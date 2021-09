Barwedel

Die Jahreshauptsammlung der Ortsfeuerwehr Barwedel geht mit Sicherheit als „Corona-Versammlung“ in die Annalen der über 100-jährigen Feuerwehrgeschichte ein. Denn die derzeitig noch andauernde Pandemie ließ einen Ablauf wie die Barwedeler Feuerwehrleute ihn bisher immer kannten, nicht zu. „Zutritt zur JHV haben nur Geimpfte, Genesene und Getestete. Wir wenden die 3G-Regel an“, so Ortsbrandmeister Kai Plankemann. In seinen Worten klang Bedauern darüber am Versammlungsort im Dorfgemeinschaftshaus in Hoitlingen mit, „dass unser Musikzug die Versammlung heute nicht mit flotten Weisen begleiten kann. Ferner sind unsere Partnerfeuerwehr Lüdenhausen in Nordrhein-Westfalen und Wallstawe bei Salzwedel nicht dabei.“

Den Jahresbericht werde er aufgrund der besonderen Problematik als gesamtheitlichen Bericht über alle Gruppen abgeben, stellte der Ortsbrandmeister voran. Sei zu Beginn des Berichtsjahres bis zum Anfang der Corona-Pandemie im März noch alles im gewohnten Rahmen abgelaufen, „so fanden ab diesem Zeitpunkt keine Dienste, Übungen, keine Proben oder Auftritte, keine Ständchen und letztlich auch keine Veranstaltungen kameradschaftlicher Art mehr statt“, sagte Plankemann.

Wehr leistet 125 Personalstunden bei den Einsätzen ab

Von Anfang März bis Ende Mai konnte die Einsatzgruppe keinen Dienst mehr absolvieren. „Im Juni begann wieder der Ausbildungsdienst, aber gemäß der damaligen Dienstanweisung wurden die Aktiven in zwei Gruppen mit maximal zehn Feuerwehrleuten aufgeteilt, um einen vollständigen Ausfall der Kameraden durch Quarantäne im Verdachtsfall zu vermeiden“, wies er auf die besondere Situation hin. „Und“, so der Ortsbrandmeister weiter, „zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft und um uns bestmöglich zu schützen, haben wir intern ein Hygienekonzept verabschiedet.“

Das Einsatzgeschehen mit 23 Einsätzen – zwei Brand- und drei Hilfeleistungseinsätze sowie 18 Alarmierungen durch Brandmeldeanlagen – habe nahezu auf dem Vorjahresniveau gelegen habe. „Alle 18 Einsätze, ausgelöst über Brandmeldeanlagen, fanden bei der Firma Bertrandt in Tappenbeck statt. In Summe kamen bei allen Alarmierungen insgesamt 125 Personalstunden zusammen.“

Zum Mitgliederstand führte Ortsbrandmeister Plankemann aus, dass die Wehr 22 Aktive, 17 Kameraden in der Altersabteilung, zehn Jugendliche in der Jugendfeuerwehr und 22 Musiker im Musikzug zähle. „Von den dann insgesamt 292 Feuerwehrangehörigen sind 219 fördernde Mitglieder.“

Mit 87 Jahren noch immer aktiv

Langanhaltender Applaus brandete für Friedrich Schulze (87) auf, als ihm der stellvertretende Kreisbrandmeister und Brandabschnittsleiter Nord Jens Diekmann das Abzeichen des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen (LFV) für langjährige Mitgliedschaft (70 Jahre) verlieh und es ihm an die Uniformjacke heftete. Noch heute versieht Friedrich Schulze in der Altersabteilung der Wehr seinen Dienst.

Von Jochen Dürheide