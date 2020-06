Osloß: Absperrbaken am Bokensdorfer Weg schon wieder zerstört

Osloß

Immer wieder werden in der Gemarkung Osloß Schäden verursacht, ohne dass sich ein Verursacher dazu bekennt. So wurden zum wiederholten Mal Absperrbaken auf dem Verbindungsweg zwischen Osloß und Bokensdorf zerstört, außerdem ist eine Schautafel des Naturlehrpfades umgefahren worden.

Das ist der Rest: Eine Absperrbake wurde demoliert. Quelle: Gemeinde Osloß

Im vorigen November hatte der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen, den Bokensdorfer Weg sowie den Weg parallel zum Elbe-Seitenkanal in Richtung Bokensdorf für den öffentlichen Verkehr zu sperren – Anlass waren Beschwerden von Anwohnern des Dachsrings gewesen, dass immer mehr Kraftfahrzeuge diese Wege als Abkürzungen genutzt hätten, sobald es auf der B188 einen Stau gab. Die Fahrzeuge hatten nicht nur eine Menge Staub aufgewirbelt, sondern auch Fußgänger und Radfahrer gefährdet, die dort unterwegs waren.

Schlüssel für die Anlieger

Im ersten Quartal diesen Jahres hatte die Gemeinde dann die Poller aufgestellt, ebenso eine neue Beschilderung mit einem Durchfahrtsverbot auf der östlichen Verlängerung des Mühlenweges sowie am südlichen Ende des Bokensdorfer Weges. Sowohl der Hof Dürkop als auch die landwirtschaftlich genutzten Flächen waren Erreichbar – die Durchfahrtberechtigten sowie Feuerwehr und Rettungsdienste bekamen Schlüssel für die Absperrbaken.

Kosten für die Allgemeinheit

Erst Ende März hatte der Osloßer Bürgermeister Axel Passeier informiert, dass die Baken zerstört worden waren. Und nun ist es erneut passiert. Passeier: „Nach der zweimaligen Zerstörung der Baken am Bokensdorfer Weg ist nun auch die Bake am Verbindungsweg östlich des Elbe-Seitenkanals zerstört worden. Für die Vertreter der Gemeinde ist das unverständlich, dass sich so über Beschlüsse der Gemeinde hinweggesetzt wird und durch die Zerstörung hohe Kosten für die Allgemeinheit verursacht werden.“

Seit drei Jahren gibt es den Naturlehrpfad „Leben am Fluss“ im Naturschutzgebiet Allertal, entstanden aus einem Projekt eines Bildungsurlaubes der IG Metall. Sechs Tafeln informieren über Tiere und Pflanzen, über das Allertal und die Landschaft. Eine dieser Schautafeln ist jetzt umgefahren worden. Laut Passeier hat ein vor Ort arbeitendes Holzrückeunternehmen die Tafel provisorisch wieder aufgestellt. „Jetzt macht diese Schautafel, verzogen und mit zerstörtem Fundament, ein jämmerliches Bild und muss auch hier mit finanziellen Mitteln der Gemeinde wieder gerichtet werden. Ärgerlich ist das natürlich auch für die Ehrenamtlichen, die im Rahmen eines Bildungsurlaubes für diesen Naturlehrpfad das Konzept gemacht haben und sich weiterhin auch um die Instandhaltung der Schautafeln gekümmert haben.“ Die Schautafeln für den Naturlehrpfad wurden als soziales Projekt durch die Jugendwerkstatt Gifhorn gefertigt, das Gesamtprojekt mit öffentlichen Geldern gefördert, erinnert Passeier.

Beobachtungen bitte melden

Er kündigt an, dass die Gemeinde für beide Beschädigungen eine Anzeige gegen Unbekannt stellen werde, und fordert die Bürger auf, aufmerksam zu sein, die Augen aufzuhalten und bei Beobachtungen diese an die Gemeinde weiterzugeben.

Von Christina Rudert