Überraschung beim SV Barwedel: Tennissparte ehrt einen Vereinshelden

Barwedel

Mit einem Gänsehautfeeling begann die Spartenversammlung Tennis des Sportvereins Barwedel. Der Überraschungsmoment im Vereinsheim gehörte Sportwart Günter Mietzel, als Spartenleiter Michael Karnebogen seinen Namen aufrief und der Geschäftsführer des Kreissportbundes Gifhorn (KSB) Martin Roth dem Sportwart die Urkunde „Du bist ein Vereinsheld“ aushändigte.

„Danke für dein Engagement. Der Landessportbund Niedersachsen möchte damit deinen Einsatz für den Sport würdigen. Mit deinem freiwilligen Engagement und deinem vorbildlichen Einsatz hast du dir einen Platz in unserer ,Hall of Fame’ verdient. Mach weiter so und inspiriere Menschen, für Menschen da zu sein. Du bist Wir“, verlas Geschäftsführer Roth die Urkunde.

„Der Umbau unserer Tennishütte wäre ohne dein Engagement nie so wunderbar gelungen“

„Lieber Günter, seit vielen, vielen Jahren bist du die Seele unserer Tennissparte und hast stets Außerordentliches geleistet“, hielt Karnebogen unter starkem Beifall der Mitglieder die Laudatio. „Nicht nur, dass du immer wieder Vorstandsfunktionen angenommen und ausgeführt hast, du hast dich immer vorbildlich um unsere Anlage, die Mitglieder, die Geselligkeit und die Mannschaften gekümmert. Hier ein Beispiel von vielen: Der Umbau unserer Tennishütte wäre ohne dein Engagement nie so wunderbar gelungen.“

Wie Roth mitteilte, werden mit der Kampagne des Landessportbundes Niedersachsen „Ehrenamt überrascht – Danke für dein Engagement!“ Menschen geehrt, die eher im Hintergrund arbeiten. Ziel der Aktion sei es, so Roth, „für mehr Anerkennung und Wertschätzung für freiwillig und ehrenamtlich Engagierte zu sensibilisieren.“ Alle niedersächsischen Sportregionen nehmen an der Aktion teil. Somit können alle Vereine bei ihrer Sportregion Engagierte für eine Überraschung vorschlagen. Roth: „Der Sportverein Barwedel hat Günter Mietzel vorgeschlagen. Er hat sich die Auszeichnung Vereinsheld redlich verdient.“

Von Joachim Dürheide