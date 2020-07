Weyhausen

Das Starkregen-Ereignis mit Überflutungen liegt inzwischen mehr als vier Wochen zurück: Eine Projektgruppe feilt weiter an einem Lösungskonzept für Weyhausen. Fest steht jedoch bereits jetzt: Ohne den Ausbau der B-188-Ortsdurchfahrt wird kein vernünftiges Ergebnis erzielt werden.

„Mitglieder des Rates der Gemeinde Weyhausen, die zuständigen Mitarbeiter der Wolfsburger Entwässerungsbetriebe WEB sowie der Gemeinde- und Ortsbrandmeister sind weiterhin am Ball“, versichert Bürgermeisterin Gaby Klose. Bei der Analyse seien für alle Beteiligten Filme und Videos hilfreich gewesen, die die Bürgerinnen und Bürger nach einem AZ-Aufruf zur Verfügung gestellt hätten. „Wer weiteres Bildmaterial hat, kann sich weiterhin an mich wenden“, ruft Klose nochmals zur Unterstützung auf – Mails bitte an post@gemeinde-weyhausen.de.

Keine rasche Lösung

„Eine rasche Lösung des Gesamtproblems gibt es allerdings nicht – das kann unter Umständen Jahre dauern“, prognostiziert die Bürgermeisterin. So seien in das Starkregen-Konzept unter anderem Regenwasser-Rückhaltebecken – beispielsweise am Eichenweg und Vor dem Dorfe – eingebunden worden. Zudem gebe es seit einem ähnlichen Starkregenereignis 2017 bei der Neuausweisung von Baugebieten entsprechend hohe Auflagen für Erschließungsträger, um Überflutungen zu vermeiden. Diese Maßnahmen allein würden jedoch nicht den erhofften Erfolg bringen.

Die eingereichten Fotos und Videos hätten nämlich deutlich gemacht, dass eines der Hauptprobleme in der Entwässerung der Ortsdurchfahrt liege. „Es wäre Unfug, da jetzt alles aufzureißen und die Kanalisation zu verbessern, wenn nur wenig später der Aus- und Umbau der Ortsdurchfahrt erfolgt“, so Klose.

Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr ist in der Pflicht

Sie sieht in diesem Punkt die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel in der Verantwortung. „Die Sache läuft inzwischen seit 2012, wir sind jetzt beim zweiten Planfeststellungsverfahren und es hat noch nicht einmal eine Anhörung gegeben“ wünscht sich die Weyhäuser Bürgermeisterin ein rascheres Handeln der Fachbehörde. „Die müssen endlich mal aus dem Knick kommen“, findet Gaby Klose deutliche Worte.

Unwetterlagen nehmen zu

Eines steht für die Bürgermeisterin bereits jetzt fest: Die Erstellung eines umfassenden Sicherheitskonzeptes und die damit verbundenen Maßnahmen sind keine Sache von Wochen und Monaten. „Das kann Jahre dauern“, so Klose. Einen 100-prozentigen Schutz gegen Starkregen-Ereignisse werde es auch nach Umsetzung aller notwendigen Maßnahmen nicht geben. „Sintflutartige Regenfälle haben zugenommen – ähnliche Probleme wie in Weyhausen gab’s und gibt es auch zukünftig in anderen Gebietseinheiten“, sagt die Bürgermeisterin.

Von Uwe Stadtlich