Trotz oder wegen Corona? Der Golfclub Wolfsburg/Boldecker Land wächst

Bokensdorf

In diesem Jahr war und ist alles ganz anders als jemals zuvor“: Das stellte Norbert Preine, Präsident des Golfclubs Wolfsburg / Boldecker Land, bei der Mitgliederversammlung fest. Nicht nur, dass sämtliche Planungen für das Jahr fast vollständig überarbeitet werden mussten, auch die Aktivitäten zum 25-jährigen Clubjubiläum waren nicht mehr umsetzbar. Und dann gab’s auch noch den Eichenprozessionsspinner.

Anfangs bekamen nicht mal alle Interessenten eine Startzeit

Was die Corona-Pandemie nicht geschafft hat, ist, den Golfspielern ihr Hobby zu verleiden: Der Golfclub ist weiter gewachsen, 105 neue Mitglieder sind dazu gekommen, das Durchschnittsalter der Mitglieder sank auf nun 51 Jahre, und es gibt insgesamt 967 Mitglieder. Dank eines Startzeiten-Buchungssystems können die Clubmitglieder ebenso wie Gäste den Platz immer noch nutzen, das Buchungssystem sorgt dafür, dass nie zu viele Spieler zeitgleich auf der 9-Löcher-Runde unterwegs sind. Dieses Angebot war so gut genutzt, dass viele Spielerinnen und Spieler zunächst nicht die Möglichkeit hatten, eine Startzeit zu bekommen – deshalb hat der Club von Anfang November an nur noch 9-Löcher-Runden zur Buchung freigegeben.

Ebenfalls eine Neuheit aus diesem Jahr ist die Golfschule Samuel Perelzweig, die zu Beginn der Saison auf dem Golfplatz startete.

Ein neues Ehrenmitglied: Hans-Joachim Munte

Bei den Vorstandswahlen wurde Michael Karnebogen mit großer Mehrheit zum Vizepräsident gewählt, die neue Funktion Vorstand Anlage übernimmt Alfred Scheffler. Karl-Heinz Schrock bleibt Vorstand Finanz. Zum Clubbeirat gehören außer den alten Hasen Klaus Fuchs und Dietrich Paul Ruth Fitz, Jennifer Georg, Wolfgang Laufer und Wolfgang Klöcker. Und auf Beschluss der Mitgliederversammlung wurde Hans-Joachim Munte für seine Verdienste in 18 Jahren Clubbeirat einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt.

Von der AZ-Redaktion