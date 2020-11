„Sammeln der Jäger“ ertönt am Morgen auf dem Hof von Ernst-Dieter Meinecke, Vorsitzender der Kreisjägerschaft Gifhorn, in Barwedel. Dieses Hornsignal ist der einzige Einsatz eines einsamen Jagdhornbläsers. Auch der weitere Start zur Drückjagd läuft eher prosaisch ab. Jagdleiter Christian Effe erläutert die wichtigsten Regeln – erweitert um die zur Vermeidung einer Covid-Erkrankung, die bereits mit der Einladung schriftlich verschickt worden sind. Dann teilt Effe auch schon die rund 80 Teilnehmer in diverse Gruppen ein, die nicht mehr lange auf dem Hof warten, sondern gleich in ihre Gebiete zwischen Barwedel, Ehra-Lessien und Grußendorf abfahren.

Normalerweise würde schon am Morgen ein Jagdhornbläsercorps musizieren, ebenso nach Jagdende auf dem Strecken-Platz zum Umtrunk mit Erbsensuppe und geselligem Beisammensein am Lagerfeuer. Alles gestrichen. „Macht es Spaß?“, haben sich die Jäger bei der Planung überlegt. „Macht es nicht“, lautet die prompte Antwort. Doch es geht nicht nur um Spaß, erläutert Meinecke, warum die Jagd überhaupt läuft. Zum Einen sollen die Jäger die Bestände an Wildschweinen reduzieren, weil diese die Afrikanische Schweinepest weiter verbreiten. Zum Anderen geht es auch um Wildschäden auf landwirtschaftlichen Flächen, für die die Jäger aufkommen.

Mit der Strecke sind Meinecke und Effe am Nachmittag zufrieden. Zwei Füchse, vier Rehe und 20 Wildschweine haben seine Waidgenossen erwischt. Rot- und Damwild waren übrigens an diesem Tag tabu.