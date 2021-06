Storchen-Drama in Osloß: Am Sonntag saßen noch vier Jungstörche im Nest auf dem Schornstein. Am Montagmorgen lag ein toter Jungstorch mit schweren Verletzungen unter dem Nest, ein weiterer Jungstorch saß schwer verletzt im Nest. Weißstorchenbetreuer Hans Jürgen Behrmann kennt die Täter.