Die Pläne für ein Freizeit- und Erholungsgebiet in Jembke werden konkreter: Der Bauausschuss gab am Mittwoch sein Okay für den dafür notwendigen Bebauungsplan. Dieser verrät schon einige Details des Vorhabens.

Demnach sind am westlichen Ortsrand an der Straße Am Hagen Ställe und Freigehege für Nutz- und Kleintiere, ein Spielplatz, eine Schauwerkstatt und ein Café mit Nebenanlagen wie Küche, Außenterrasse und Wintergarten geplant. Die Grundfläche des Cafés darf maximal 200 Quadratmeter betragen. Hinzu kommen Unterstellmöglichkeiten für Material und Werkzeuge, eine Betriebsleiterwohnung und Parkplätze auf einer Fläche von rund 750 Quadratmetern. Die Anfahrt der Besucher erfolgt über die Straße Am Hagen, so dass dort mit mehr Verkehr zu rechnen ist.

Für den Bau der Freizeitanlage sind Ausgleichsmaßnahmen vorgeschrieben

Für den Betrieb der Anlage werden Lärmgrenzen festgesetzt. Die Gesamtgröße des Plangebiets beträgt 2,1 Hektar. Für Freizeit und Erholung sind 1,1 Hektar vorgesehen, hinzu kommt ein Hektar Wald. Auf dem Privatgrundstück gibt es auch jetzt schon Tiergehege. Da es sich bei dem Bau der Anlage um einen Eingriff in die Natur handelt, sind entsprechende Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen.

Der Bauausschuss stimmte am Mittwoch für den Satzungsbeschluss des Bebauungsplans. Die endgültige Entscheidung trifft der Rat in seiner Sitzung am 23. Juni.

Neuer Standort für Altglascontainer gefunden

Seit Jahren beschweren sich Anwohner über Lärm und Schmutz an den Altglascontainern im Dorf. Deshalb beschäftigte sich der Bauausschuss nun mit der Suche nach einem neuen Standort. Drei standen zur Auswahl: am Sweenbornweg, am Grillplatz und am Moorweg hinter dem neuen Baugebiet in Richtung Brackstedt. Die beiden letzten hatte der Entsorger Remondis schon ausgeschlossen, weil sie mit den Lastwagen nicht befahrbar sind. Entweder ist zu wenig Platz, es stehen Bäume im Weg oder die Gefahr für Rad- und Autofahrer ist zu groß.

Blieb noch der Standort am Sweenbornweg gegenüber der Zwiebelscheune von Dieter von Zengen. „Ein guter Vorschlag. Da ist Platz“, meinte Markus Bonert. Jedoch liegt er auch relativ weit außerhalb des Ortes. „Das ist immer noch besser als ganz weg“, sagte Ausschussvorsitzender Lars Riemenschneider. Entfernt werden sollen dafür die Altglascontainer am Streijering und Am Kamp. Stehen bleiben sollen die an der Hoitlinger Straße. Die Altkleidercontainer bleiben an allen drei Standorten erhalten.

