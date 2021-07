Tappenbeck: Ungewöhnliche Standortsuche für den Spielplatz

Tappenbeck

Im neuen Tappenbecker Baugebiet Birkenweg/Bockstreue laufen die Arbeiten auf Hochtouren. Vor allem Familien mit Kindern werden hier ihr Domizil beziehen. Grund genug für den Gemeinderat, sich intensiv um die Gestaltung eines Kinderspielplatzes zu kümmern.

In der jüngsten öffentlichen Gemeinderatssitzung berichtete Rouven Wessel (WTB) über die aktuell laufenden Vorbereitungen sowie über Kontakte mit Fachfirmen, die vielfältige Möglichkeiten anbieten. Auch der ideale Platz muss noch gefunden werden. Eine Drohne soll dafür Luftbildaufnahmen liefern, um das gesamte Areal zu sondieren. „Voraussichtlich im Oktober können wir dann eine ordentliche Präsentation vorweisen“, erklärte Wessel. Mit der Umsetzung der Maßnahmen könnte dann im Frühjahr 2022 begonnen werden.

Zahlreiche Anregungen aus Bevölkerung und Politik

Aus Bevölkerung und Gemeinderat sind für den geplanten Spielplatz bereits zahlreiche Anregungen eingetroffen. So wird ein Mehrgenerationenspielplatz gewünscht, der den unterschiedlichen Altersgruppen entsprechende Angebote unterbreitet. Stellvertretender Bürgermeister Norbert Schubert (WTB) regte an, die Möglichkeiten eines Abenteuerspielplatzes auszuloten. Auch die Einrichtung des Bücherschrankes steht im Raum.

Obwohl im Birkenweg/Bockstreue ein weiteres Neubaugebiet ausgewiesen wurde, kann die Gemeinde den Bedarf an Bauplätzen nach wie vor nicht decken. „Wir haben noch rund 300 Bewerber auf der Liste“, sagte Bürgermeister Roland Mittelstädt (WTB).

„Hinter diesem Metallzaun würde der Friedhof aussehen wie eine technische Anlage“

Ein weiteres Thema in der Gemeinderatssitzung war die Umzäunung des Friedhofes. Der Bürgermeister präsentierte das Angebot einer Fachfirma. Die verzinkte, pulverbeschichtete Metallausführung, Kosten rund 10 000 Euro, fand allerdings bei der Mehrheit des Rates keine Zustimmung. Der Friedhof erfordere optisch etwas Ansprechenderes, betonten Norbert Schubert und Rouven Wessel. Kai Schneider (WTB) monierte: „Hinter diesem Metallzaun würde der Friedhof aussehen wie eine technische Anlage.“

Weitere Themen im Gemeinderat waren die mögliche Einrichtung eines Waldkindergartens, zu dem Bürgermeister Mittelstädt das gemeindeeigene Areal der „Ponderosa“ ins Gespräch brachte. Auch das Dauerthema Allerbrücke zwischen Tappenbeck und Warmenau wurde wieder diskutiert. Man habe zwar mit den Verantwortlichen in Wolfsburg gesprochen, so Mittelstädt, sei allerdings auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen. Zudem stünden noch die Unwägbarkeiten der Trassenführung und des Autobahnbaus A 39 im Raum, ehe hier ein Objekt mit einem Kostenaufwand von rund 100 000 Euro überhaupt in Angriff genommen werden könne.

Von Burkhard Heuer