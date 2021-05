Tappenbeck

Vorbei ist es bald mit Schlaglöchern und Pfützen: Der Straßenendausbau im ersten Abschnitt des Baugebiets Tappenbeck-Süd steht unmittelbar bevor. Zur Vorbereitung fand vergangene Woche vor Ort noch einmal ein Treffen mit der Baufirma, dem Planer und Bürgermeister Ronald Mittelstädt statt.

Wie dieser berichtet, sollen ab 10. Mai Baufahrzeuge und Gerätschaften an Ort und Stelle eintreffen und die Arbeiten in der darauf folgenden Woche begonnen werden. Seit geraumer Zeit sei ein Baustart im April avisiert worden: „Der Beginn hat sich jetzt doch noch verzögert“, so Mittelstädt. Wie lange der Ausbau der jetzigen Schotterpiste zur Pflasterstraße dauern wird, könne man nicht pauschal zusagen: „Das ist abhängig davon, wie viel Manpower zur Verfügung steht.“

Löcher immer mal wieder verfüllt

Der Zustand der Baustraße hatte in der Vergangenheit für Unmut unter den 66 Anliegern gesorgt, die Gemeinde hatte die durch den Baustellenverkehr entstehenden Löcher immer mal wieder mit Mineralgemisch verfüllt. Das ist nun bald Schnee von gestern und die Bockstreue, so der Name der Straße in Anlehnung an den alten Flurnamen des Gebiets, eine schmucke Wohnstraße.

Dazu beitragen sollen unter anderem 45 Bäume, die in Inseln gepflanzt werden: „Es wurden Arten ausgesucht, die keine Seitenwurzeln bilden und deshalb hoffentlich auch keinen Ärger machen“, sagt der Bürgermeister. Die Ausleuchtung der schönen neuen Straßenfläche erfolgt natürlich mittels LED-Technik. Die Masten haben gerade Form, enden in Aufsatzleuchten und sind aus Aluminium, wegen der gegenüber Stahl längeren Haltbarkeit: „Das gammelt früher oder später ja doch, auch wenn es verzinkt ist.“

Gehweg wird mit rotem Pflaster angedeutet

Die Fahrbahn wird höhengleich ausgeführt, der Gehwegbereich durch rote Pflasterung – „wie schon im Mühlenweg“ – angedeutet. Die Entwässerung soll durch ein Zwölf-Zentimeter-Gefälle auf 6,5 Meter Breite der Bockstreue sowie eine Ablaufrinne erfolgen.

Weitere Erschließung des Gebiets noch offen

Tappenbeck-Süd: Die weitere Erschließung ist noch offen. Quelle: Jörg Rohlfs Archiv

Ein kleines Areal zwischen Bockstreue und nördlichem Mühlenweg für etwa ein knappes Dutzend Bauplätze könnte laut Mittelstädt als nächster Ausbauschritt im Gebiet Tappenbeck-Süd noch vermarktet werden. Wie und wann es südlich und im Osten der Bockstreue weiter geht, sei noch offen. Es hänge ab vom Fortgang in Sachen A 39 beziehungsweise einer einher gehenden Verlegung der B 248 – was wiederum der Gemeinde die Möglichkeiten zum Erwerb weiterer Bauland-Flächen diktiere.

Von Jörg Rohlfs