Rat weist ersten Teilbereich für Gewerbe aus

Tappenbeck

Mit dem Aufstellungsbeschluss zum B-Plan des ersten Gewerbebereichs im Baugebiet Süd und dem Entwurf für den Haushalt 2020 beschäftigte sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend.

Nötige Korrekturen

Der Etat sei nur „kurz“ besprochen worden, da – gemeinsam mit dem Samtgemeindekämmerer – noch Korrekturen vorgenommen werden müssten: „Mit Zahlen wurde noch nicht gespielt“, so Bürgermeister Ronald Mittelstädt, der dennoch davon ausgeht, dass man „einen ausgeglichenen Haushalt“ hinbekommen und die Mitglieder des Rates diesen bei nächster Gelegenheit „hoffentlich beschließen werden“.

Termin im Januar

Der Bürgermeister hofft in diesem Zusammenhang auch, dass im kommenden Jahr schon eine gewisse Dynamik in die Planungen für die neuen Sportanlagen kommt als Ersatz für die bestehenden, die der Weiterführung des A 39 zum Opfer fallen würden. Es gebe im Januar einen Termin mit der Landesbehörde in Wolfenbüttel, bei dem sich die Parteien auf einen Gutachter einigen wollen, der eine Preiskalkulation für die Erstellung der neuen Anlagen (im Nordwesten der Gemeinde) vornimmt.

Teilbereich für Gewerbe

Mittelstädt geht davon aus, dass die Gemeinde eine entsprechende „Abrechnung“ im ersten Quartal des nächsten Jahres bekommen wird und sodann weitere Schritte unternommen werden können. Den ersten Schritt zur Umsetzung des ersten Bereich eines Gewerbegebiets im Baugebiet Tappenbeck Süd machte der Rat, indem er den nötigen Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan fasste.

Weitere Flächen erwerben

Nach Mittelstädts Worten liegt das rund 5000 Quadratmeter große Stück im Süden des Gebiet im Eck B 188/Mühlenweg und wird „voraussichtlich dem Verkauf von Wohnmobilen“ dienen. Die Ausweisung weiterer Gewerbeflächen im Gebiet Süd soll folgen, wenn die Gemeinde dort dafür „weitere Flächen erwerben kann“, so Mittelstädt mit Blick auf die erwartete Planfeststellung zur A39 und der einhergehenden Verlegung der B 248 in westliche Richtung zur Erhaltung der Erreichbarkeit des Ortes Tappenbeck.

Von Jörg Rohlfs