Tappenbeck

„Es geht gut voran“, sagt Bürgermeister Ronald Mittelstädt über das Werden und Wachsen des insgesamt 66 Grundstücke umfassenden ersten Teilstücks vom Baugebiet „Süd“ – auch wenn es immer mal wieder Beschwerden gibt über den Zustand der Baustraße. Wann die Vermarktung des zweiten Teilstücks angegangen wird, ist indes noch nicht abzusehen.

„Wir versuchen im Rahmen unserer Möglichkeiten die Straße in Schuss zu halten“, sagt Mittelstädt. Durch den Baustellenverkehr entstünden Löcher, die sich bei Regen mit Wasser füllten und diese dann noch weiter auswaschen würden. Es seien im Laufe der Zeit bereits „fünf Lkw-Ladungen mit Splitt und Mineralgemisch“ für das Verfüllen der Löcher verwendet worden. Die nachträgliche Verdichtung sei aber nicht so haltbar wie die Erstverdichtung, weshalb sich die Löcher nach Regen immer wieder bilden würden – besonders wenn auf der Strecke zu schnell gefahren würde.

Arbeiten sind sehr aufwändig

Auch seien die Erhaltungsarbeiten an der Straße sehr aufwändig, die Gemeindearbeiter könnten sich aber nicht „drei Tage in der Woche“ nur damit beschäftigen. „Wir werden keinen Zustand der Straße erreichen, der alle zufrieden stellt“, meint der Bürgermeister. Andererseits lege es der Name „ Baustraße“ schon nahe, dass es sich um eine Zuwegung für schweren Baustellenverkehr handele, der „für Highheels nicht geeignet ist“. Der Sachverhalt wäre ein anderer, wenn die Gemeinde bei der Vermarktung der Bauplätze „pro Quadratmeter 20 Euro mehr verlangt hätte“ und dafür in der Bauphase allzeit eine Tipptopp-Baustraße garantiert hätte: „Dann hätten die Interessenten vermutlich lieber darauf verzichtet – aber Ansichten ändern sich.“

Anlass zur allgemeinen Hoffnung auf Besserung der Zustände gibt indes die Ankündigung, dass der Straßenendausbau in dem Neubaugebiet im Frühjahr erfolgen soll. Laut Mittelstädt ist mittlerweile bereits etwa die Hälfte der (allesamt verkauften) Grundstücke fertig bebaut. Und in der Hälfte der Häuser, seien bereits Familien eingezogen. Die übrigen Grundstücksbesitzer können sich mit dem Bauen noch Zeit lassen, wenn sie wollen oder müssen: „Es gibt dazu keine Fristen in den Kaufverträgen.“

Gesamtkonzept steht noch nicht

Neubaugebiet: Die Hälfte der Grundstücke ist bebaut. Quelle: Jörg Rohlfs

Wann ein „Gesamtkonzept“ für den sich südlich anschließenden, bis an die Bundesstraße 188 reichende Teil des Baugebiets „Süd“ erstellt werden könne, sei zur Zeit noch offen. Zum einen, weil „ein Großteil der Flächen noch nicht in unserem Besitz ist“, zum anderen weil dieser zu tätigende Grunderwerb der bis dato landwirtschaftlich genutzten Flächen von der Planfeststellung für den Weiterbau der A 39 abhängig ist, wie Mittelstädt erklärt. Die B 248 müsse dabei von Süden bis zum Ortseingang rund 50 Meter nach Westen verlegt und ein Anschluss-Kreisel an die Autobahn errichtet werden.

Im Wesentlichen Gewerbeflächen

Zweiter Bauabschnitt: Im Süden sollen Gewerbeflächen entstehen. Quelle: Jörg Rohlfs

Generell sehe man vor, im zweiten Bauabschnitt deshalb auch „im Wesentlichen“ Gewerbeflächen auszuweisen: „Unter Umständen auch ein bisschen Wohnbebauung, eine Altenwohnanlage oder -pflege. Aber das sind Entwürfe und Gedanken, es gibt noch nichts Konkretes“, so Ronald Mittelstädt.

Von Jörg Rohlfs