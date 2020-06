Neues Gewerbegebiet für Tappenbeck

Tappenbeck

Mülltonnen auf dem Friedhof, das Sportheim, aber auch Lückenbebauung, Rollläden sowie die Gewerbefläche im Baugebiet Tappenbeck-Süd waren unter anderem Themen bei der jüngsten Sitzung des Tappenbecker Gemeinderates am Montagabend.

So beschloss das Gremium jetzt einen rund 8000 Quadratmeter großen ersten Teilabschnitt des neuen Gewerbegebietes einer Vermarktung zuzuführen, gelegen im Eck zwischen Mühlenweg, 110-kv-Überlandleitung und Bundesstraße 188. Auch der dafür nötige Abriss des an dieser Stelle bislang noch stehenden so genannte Guder-Hauses wurde eingetütet. Aus der bereits abgeschlossenen Ausschreibung der Arbeiten sei die Firma Otto Wolff aus Weyhausen als Auftragnehmer hervorgegangen: „Wann begonnen wird, hängt von den freien Kapazitäten ab“, erläutert dazu Tappenbecks Bürgermeister Ronald Mittelstädt.

Bauverbot aufgehoben

Geändert wurde der Bebauungsplan Gartenstraße West: „Für den Bereich galt bisher eine Bauverbotszone. Das ist nicht mehr zeitgemäß“, so Mittelstädt. Die betreffenden Grundstücke hätten eine Größe von 1800 bis 2000 Quadratmetern. „Das Gebiet wurde 1957 als Nebenerwerbs-Siedlung angelegt, für große Gärten oder die Haltung von Hühnern und Schweinen.“ Das werde heutzutage nicht mehr benötigt, wohl aber Bauland. Mit Aufhebung des Bauverbots sind nun Grundstücksteilung und Lückenbebauung möglich.

Gleiches gilt für den ehemaligen Spielplatz am Birkenweg, dort sollen zwei Bauplätze entstehen. Der Rat gab grünes Licht für die Erschließungsarbeiten, um die Grundstücke, für die es bereits feste Interessenten gibt, an die Ver- und Entsorgungsleitungen anzuschließen. Anstelle des alten Spielplatzes entstünde ein neuer in der Nähe, im Baugebiet Süd. Zum Spielen gedacht ist auch der neue Basketballkorb, der für den Spielplatz auf dem Festplatz angeschafft werden und den jetzigen, am Ende der asphaltierten Einfahrt stehenden ersetzen soll, der es laut Bürgermeister „hinter sich hat“. Nicht nur der Korb, auch der Mast, an dem dieser befestigt ist, wird erneuert. Die Kosten belaufen sich auf 1500 Euro.

Rollläden für den Sitzungssaal

Etwa viermal so teuer wird voraussichtlich eine Verdunklungsmöglichkeit für den Sitzungssaal im Gemeindebüro. Der hat von drei Seiten Fensterfronten, was ohne Beschattung nicht nur einem Temperaturanstieg im Sommer äußerst zuträglich ist, sondern tagsüber auch das Arbeiten mit einem Projektor schlicht unmöglich mache, was hinderlich bei Präsentationen ist. Außenrollläden sollen es richten, entschied der Rat. Ein Angebot sei bereits eingegangen, man werde aber noch weitere einholen. „Lösungen finden“ will man auch bei der Müllabfuhr auf dem Friedhof. Dort gebe es derzeit zwei große Restmüllcontainer, die die Gemeinde teuer bezahle. Nun soll ein System erdacht werden, das billiger ist, den hohen Anteil von Grünschnitt berücksichtigt und gleichzeitig eine ordnungsgemäße Trennung der Abfallarten garantiert.

Kosten der Sportanlage

Thema in der Bürgerfragestunde waren auch die Sportanlagen respektive die Kosten für einen Neubau derselben im Zuge eines Weiterbaus der A 39. Mittelstädt berichtete dazu, dass die beiden beauftragten vereidigten Sachverständigen im August oder September ihre Schätzungen für die Fußball- und Tennisplätze sowie das Sportheim (Funktionsgebäude) erstellt haben werden. Wenn sowohl die Straßenbaubehörde als auch die Gemeinde die Inhalte der Gutachten für gut befinden, könne Geld fließen. Auf Art und Umfang der neuen Sportanlagen habe Art und Umfang des jetzigen keinen Einfluss: „Das ist nur die Basis der finanziellen Bewertung.“

