Der Bücherschrank am Birkenweg war ebenfalls Thema bei der Sitzung des Tappenbecker Gemeinderates. Und es gab auch einen Beschluss des Gremiums.

Der Tauschplatz war in einem ehemaligen Bushäuschen untergebracht, die Gemeinde hatte vor einigen Jahren auf Anfrage der Initiatoren eine Nutzung als Bücherschrank erlaubt. Weil der dahinterliegende Spielplatz nun aber an eine andere Stelle verlegt und das Grundstück zweigeteilt und dann verkauft werden soll, muss nun das in die Jahre gekommene Bushäuschen weichen. Das sorgte für Unmut bei den Bücherschrank-Freunden.

Der Rat betonte, dass der Bücherschrank ein privates Projekt ist

Bei der Ratssitzung kamen diese nun zu Wort, es folgte eine teils emotionale Diskussion, in der sich beide Seiten zum Beispiel die Art der Kommunikation vorwarfen, offenbar gab es auch Missverständnisse. Seitens des Rates wurde unter anderem darauf hingewiesen, dass der Bücherschrank ein privates Projekt – keines der Gemeinde – sei. Kai Schneider stellte klar, dass es bislang nur darüber gesprochen wurde, dass das Häuschen von seinem jetzigen Platz weg müsste, es aber keine Entscheidung für oder gegen einen anderen Standort gegeben habe. Die Bücherschrank-Freunde erklärten, dass das Bushäuschen ein beliebter Treffpunkt wäre, das Projekt gut angenommen werde und warben für die Erhaltung desgleichen.

Der Gemeinderat stimmte bei sechs Ja-Stimmen und drei Enthaltungen schließlich dafür, zum jetzigen Zeitpunkt das Projekt nicht weiter zu verfolgen. „Mit Betonung auf: Zum jetzigen Zeitpunkt mit den jetzigen Informationen“, wies Rouven Wessel darauf hin, dass die Abstimmung bei einem entsprechenden Antrag mit weiteren Informationen möglicherweise auch anders ausfallen könnte.

