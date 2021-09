Sie trennen nur wenige Prozentpunkte – trotzdem bedeutete das Wahlergebnis am Sonntag das Aus für SPD-Mann Ralf Prinke beim Rennen um den Posten des Samtgemeindebürgermeisters im Boldecker Land. Amtsinhaberin Anja Meier und Herausforderer Dennis Ehrhoff treten dagegen in zwei Wochen erneut gegeneinander an.