Start der Vermarktung für „Vor dem Hagen“

Osloss

Jetzt geht’s los: Während die Bautätigkeiten zur Erschließung des Neubaugebiets Vor dem Hagen schon vor einigen Wochen begannen, ist jetzt offiziell auch die Vermarktung der insgesamt 32 Reihenhäuser und acht Doppelhaushälften gestartet. Aus diesem Anlass trafen sich die verantwortlichen Beteiligten am Montag vor Ort.

„Eine Einkaufsmöglichkeit “

Bürgermeister Axel Passeier bedankte sich beim Investor Teja Schönberger, dass er sich des „in Osloß am schwersten zu erschließenden Baugebiets“ angenommen habe, weil damit „nach zig Jahren“ endlich auch „eine Einkaufsmöglichkeit“ in den Ort komme. Dies allein sei der Grund dafür gewesen, das Areal als Baugrund auszuweisen. „Ich hoffe, dass das jetzt auch so umgesetzt wird, wie wir es haben wollten“, so Passeier.

Noch in Gesprächen

Schönberger bestätigte, dass die ursprünglichen Pläne sich nur marginal verändert hätten. Was den Einkaufsmarkt angehe, der im westlichen Teil des Gebiets samt Parkplätzen errichtet werden soll, so befinde man sich derzeit noch in Gesprächen: „Es kann sein, dass der Markt etwas größer werden muss als geplant.“ Es werde auch noch geprüft, ob über dem Geschäft Mietwohnungen gebaut werden.

Infrastruktur absichern

Passeier sagte die Unterstützung der Gemeinde zu, „auf dass wir alle mit einem Benefit aus der Sache raus gehen“. Für Osloß sei es „ein erster Schritt, um zu wachsen und für eine neue Grundlage auch in finanzieller Sicht“. Außerdem könnte das neue Baugebiet, wenn es junge Familien anzöge, helfen, die Infrastruktur im Ort sprich Kita und Grundschule abzusichern.

140 bis 155 Quadratmeter Wohnfläche

„Das Wohnensemble ist nicht nur ein idyllischer Standort mit Freizeit- und Erholungswert, sondern ein attraktiver und stadtnaher Wohnraum im Grünen für junge Familien“, meint Immobilienberater Frank Hoffmann von der Volksbank Wolfenbüttel, die Vor dem Hagen vermarktet. Gebaut würden acht mal vier Reihenhäuser mit 141 Quadratmeter Wohnfläche und vier mal zwei Doppelhaushälften mit 155 Quadratmeter Wohnfläche.

Verschiedene Haustypen

Die Grundstücksgrößen sind unterschiedlich, die Kaufpreise beginnen bei 375 000 Euro. Gebaut werden die Häuser von der Wengerter Massivhaus GmbH aus Klingenberg in der Nähe von Aschaffenburg, die sich mit dem Engagement in Osloß den Markt im Raum Wolfsburg erschließen möchte. „Die verschiedenen Haustypen lassen sich individuell konfigurieren, beispielsweise was die Raumaufteilung betrifft oder einen Kamin“, betont Michael Ketzler, Projektentwickler bei Wengerter.

Erschließung bis zum Frühjahr

Erdarbeiten: Die Erschließung des Gebiets läuft. Quelle: Jörg Rohlfs

Die Erschließungsarbeiten würden noch bis ins Frühjahr andauern. Wann die ersten Hochbauten begonnen werden, hängt von der Verkaufsquote und dem Ausplanungsstand der einzelnen Baureihen ab. Alle Beteiligten rechnen indes mit einem baldigen Start in dem Gebiet, das neben einem Einkaufsmarkt auf der einen Seite, einer Bundesstraße und einem Naturschutzgebiet auf zwei anderen Seiten als weitere Besonderheit über ein eigenes Heizkraftwerk in seiner Mitte verfügen wird.

Von Jörg Rohlfs