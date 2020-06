Sportverein soll Geld für Sportheimausbau erhalten

Barwedel

Das Sportheim in Barwedel soll ausgebaut werden. Der Gemeinderat gab am Freitag in der Aula der Oberschule Weyhausen grünes Licht für einen entsprechenden Zuschuss.

Durch Sparten und Mannschaften des Sportvereins gebe es eine hohe Auslastung des Sportheims, erklärte Bürgermeister Siegfried Schink. Das Sportheim anderen Vereinen zur Verfügung zu stellen, „ist daher kaum noch möglich“, erläuterte Schink die Planungen des SV, die oberen Räumlichkeiten des Gebäudes auszubauen. Insgesamt solle das Vorhaben rund 98 500 Euro kosten und mit Hilfe verschiedener Förderungen umgesetzt werden. Der SV habe zugesichert, dass Vereine das Sportheim mietfrei für Jahreshauptversammlungen nutzen könnten, bestätigte Schink. Davon hätten Bürger der Gemeinde Barwedel einen Vorteil.

Optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis

Der SV hatte bei der Gemeinde einen Zuschuss über 42 000 Euro beantragt. Guido Purschwitz ( CDU) war grundsätzlich für die Unterstützung, erinnerte aber an eine Regelung der Gemeinde, Zuschüsse nur zu einem Drittel der Gesamtsumme zu zahlen. „Um der Gerechtigkeit willen“ sprach er sich dafür aus, dies auch in diesem Fall nicht zu überschreiten. „Das ist eine andere Situation“, meinte Holger Kausche ( BWG). Der Sportverein stelle die Räumlichkeiten auch anderen zur Verfügung und benötigte dafür das Geld. Damit sei nicht nur dem Verein geholfen, „sondern der Gemeinde und der Gemeinschaft“, so Kausche. „Ich halte diese Maßnahme für sehr sinnvoll“, sah Dennis Leusmann ( SPD) ein „optimales“ Kosten-Nutzen-Verhältnis. „Wir sollten es in der Höhe bezuschussen“, sonst sei der Ausbau für den Verein nicht zu stemmen. Mit einer Gegenstimme wurde dem Antrag zugestimmt.

Weitere 6000 Euro erhält der SV für Instandhaltungsarbeiten. Mit 500 Euro wird zudem ein neuer Rasenmäher gefördert, ein rückzahlbarer Zuschuss beträgt 2000 Euro. In vielen Gemeinden kümmere sich ein Gemeindearbeiter um das Mähen des Sportplatzes, dies übernehme der SV noch selbst, hob Christian Wrede ( BWG) hervor. Einem Zuschuss über 700 Euro für den Gemischten Chor stimmte der ebenfalls Rat zu.

Ausbau der Dorfstraße

Zudem wurde bei einer Gegenstimme die Auftragsvergabe für den Straßenausbau Am Fuhrenberg beschlossen. Purschwitz erklärte, er stimme wegen des fehlenden Bürgersteigs gegen die Ausschreibung. Schink entgegnete, die Ingenieurin habe erklärt, dass Versickerungsfläche auf beiden Seiten der Fahrbahn erforderlich sei und daher kein Hochbord möglich wäre. Laut Schink werde ein Gehwegbereich aber mit Markierungen kenntlich gemacht. Zugestimmt wurde – wegen der Corona-Pause nachträglich – der Auftragsvergabe des Dorfstraßenausbaus für rund 25 000 Euro.

Einstimmig beschlossen die Ratsmitglieder den Haushalt für 2020 und die Finanzplanung für die Folgejahre. Aus den vergangenen Jahren hat sich ein Gesamtüberschuss von 152 000 Euro ergeben, der Kassenbestand betrug zum Jahreswechsel rund 1,31 Millionen Euro. Die Erträge im Ergebnishaushalt belaufen sich auf rund 1,23 Millionen Euro. Die Einnahmen im Finanzhaushalt sind mit rund 1,34 Millionen Euro und die Auszahlungen mit rund 1,31 Millionen Euro angegeben. „Wir sind als Gemeinde immer noch schuldenfrei“, so Schink.

Von Alexander Täger