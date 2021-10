So hilft die Löschgruppe Bertrandt der Tappenbecker Feuerwehr

Tappenbeck

Die Brandmeldeanlagen bei Bertrandt ärgern die Feuerwehren im Boldecker Land nicht mehr ganz so häufig wie früher: „Von elf Alarmen konnte die Löschgruppe Bertrandt fünf eigenständig erledigen, sodass der Löschzug Ost nicht alarmiert werden musste“, berichtete Tappenbecks Ortsbrandmeister Karl-Heinz Kuhlgatz bei der Mitgliederversammlung. Was die Anzahl von Fehlalarmen angeht, könne allerdings womöglich der E-Call – die automatische Alarmauslösung in Neuwagen – die Brandmeldeanlagen ablösen. Beide E-Calls im vorigen Jahr waren Fehlalarme: „Einmal hat ein Kind im Auto gespielt, und einmal war kein Fahrzeug an der Stelle, von wo der E-Call eingegangen war.“

„Tappenbeck hat aktuell 1529 Einwohner, die Feuerwehr hat 25 Aktive, darunter sieben Frauen“, berichtete Kuhlgatz. Dazu komme mit weiteren 20 Einsatzkräften die Löschgruppe Bertrandt, die seit Sommer 2020 die Wehren im Boldecker Land unterstützt. 23 Einsätze mussten die Tappenbecker im vergangenen Jahr fahren, darunter auch einen Großbrand mit Menschenleben in Gefahr – im August hatte in einem Einfamilienhaus an der Hauptstraße eine Matratze Feuer gefangen, zwei Personen wurden leicht verletzt.

Zimmerbrand in Tappenbeck: Ein Gasfeuerzeug hat eine Matratze in Brand gesetzt, zwei Personen wurden verletzt. Quelle: Christina Rudert Archiv

Der Dienstbetrieb läuft wieder normal

Nach eineinhalb Jahren im Corona-Modus mit lediglich digitalen Diensten und Fortbildungen „haben wir den Dienstbetrieb mittlerweile wieder komplett aufgenommen“, so Kuhlgatz. „Und trotz Corona kommen wir auf 777 Dienststunden“, ergänzte die stellvertretende Ortsbrandmeisterin Alexandra Lippke-Kubsch. Dazu kamen 300 Stunden Fortbildung, viele davon digital.

Jugendfeuerwehrwart Florian Georg Vernunft berichtete von elf Mitgliedern, davon fünf Mädchen. „Nach dem Neustart mussten die Jugendlichen erstmal neu eingekleidet werden, das ist noch nicht abgeschlossen.“ Seit September könne die Gruppe auch wieder einmal im Monat in die Jembker Sporthalle. Kinderfeuerwehrwartin Elke Giese berichtete von aktuell 15 Kindern, darunter fünf Mädchen, „wobei wir immer vier bis neun Schnupperkinder bei den Diensten haben, die aber noch keine sechs Jahre alt sind“.

Die Big Band denkt über die Feier ihres 30-jährigen Bestehens nach

Von den elf Atemschutzgeräteträgern seien aktuell nur vier einsetzbar, informierte AGT-Wart Marc Schaper. „Zwei kommen von der Löschgruppe Bertrandt noch dazu.“ Positiv hob er die Praxisübung hervor, verschlossene Türen in Einsätzen notfalls mit Gewalt zu öffnen. Von der Big Band Tappenbeck berichtete Lars Stodtmeister – der den Dirigentenschein frisch erworben hat – von 40 Aktiven und einem Altersdurchschnitt von 42 Jahren. Auftritte gab’s in der Corona-Zeit nur in kleiner Besetzung digital. „Es gibt etliche Videos auf Youtube, Facebook und Instagram“, so Stodtmeister. Wie und wann die Big Band nächstes Jahr ihr 30-jähriges Bestehen feiert, sei noch in Planung. Neu gegründet wurde ein Kameradschaftsverein, um künftig die Kasse zu führen.

Bei den Neuwahlen übernahm Uwe Göhres die Aufgabe des Jugendfeuerwehrwartes von Vernunft, der künftig Gruppenführer ist. Vivien-Vanessa Vernunft gab das Amt der Schriftführerin an Hamid Zargari ab. Befördert wurden Zargari zum Oberfeuerwehrmann, Vivien-Vanessa Vernunft zur Hauptfeuerwehrfrau, Alexandra Lippke-Kubsch zur Oberlöschmeisterin, Florian Georg Vernunft zum Hauptlöschmeister und Stodtmeister zum Oberstabsführer. Und als nächster Termin ist für Sonntag, 28. November, um 18 Uhr das Adventssingen geplant.

Von Christina Rudert