So geht’s mit der neuen Krippe am Weyhäuser Silbersee weiter

Boldecker Land

Die Krippe in Weyhausen am Silbersee soll erweitert werden um eine Krippe in Modulbauweise für 30 Kinder. Die Gemeinde Weyhausen hatte Mitte Dezember beschlossen, der Samtgemeinde das 1 532 Quadratmeter große Grundstück kostenlos zu übertragen. Einstimmig fiel in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Kindertagesstättenangelegenheiten die Empfehlung, den Samtgemeindebürgermeister Dennis Ehrhoff zu ermächtigen, mit der Gemeinde Weyhausen den Vertrag zur Grundstücksübertragung abzuschließen. Die Fördermittel von 360 000 Euro sind bereits vom Land bewilligt, Baukosten von etwa 1 Million Euro sind veranschlagt.

Susanne Ziegenbein (CDU) fand die der Vorlage angefügten Pläne mit Lageplan, Schnitt und Ansichten sowie einer Skizze des Erdgeschosses „ein bisschen mager“. „Hier sollen wir mal eben so über ein Projekt entscheiden, das immerhin fast 1 Million Euro kostet.“ Als konkretes Beispiel nannte sie die acht Parkplätze, „die mir nicht auszureichen scheinen“. Und auch die Hanglage der Fläche sah die CDU-Politikerin kritisch – zum einen wegen der Sicherheit für die Kinder, zum anderen wegen der Stabilität des Baugrunds, zum dritten, weil dort eine Hauptleitung der Wolfsburger Entwässerungsbetriebe verläuft.

Das Tempo ist erforderlich, um den Starttermin nicht zu gefährden

Ehrhoff entkräftete die Vorbehalte mit dem Hinweis, „dass wir jetzt zügig den Antrag auf den Weg bringen müssen, um den Starttermin nicht zu gefährden“. Details zur Planung würden aber noch besprochen. Und bezüglich der konkreten Bedenken verwies er darauf, dass die Krippe anders als im Lageplan skizziert näher an die Straße verlegt und das Außengelände zum Hang hin mit einem Zaun gesichert wird. Die acht Parkplätze seien in dieser Anzahl in der Vorplanung als ausreichend empfohlen worden. Die Empfehlung zum Kauf der modularen Krippe fiel einstimmig.

Ebenfalls einstimmig empfahl der Ausschuss, wegen der Schließung der Kitas in der Corona-Pandemie oder der Kürzung von Betreuungszeiten in Folge des Personalmangels auf Elternbeiträge zu verzichten. In der neuen Gebühren-Satzung für die Kinderbetreuung sollen dann grundsätzliche Regelungen enthalten sein, unter welchen Voraussetzungen auf Elternbeiträge verzichtet werden soll, „um nicht für jeden Verzicht eine neue Vorlage erstellen zu müssen, die dann langwierig in den Gremien beschlossen wird“, erklärte Hauptamtsleiter Frank Oltersdorf.

Aus dem Bericht des Samtgemeindebürgermeisters In drei Kitas, zwei Krippen und allen Grundschulen des Boldecker Landes sind die mobilen Luftreinigungsgeräte in den Räumen aufgebaut, die nicht lüftbar sind, wie Samtgemeindebürgermeister Dennis Ehrhoff dem Ausschuss für Kindertagesstättenangelegenheiten mitteilte. Ein Förderantrag ist gestellt, um das Außengelände von Kitas aufzuwerten. Bei Bewilligung gibt es pro Gruppe in der Kita 10 000 Euro, eine viergruppige Einrichtung bekäme also 40 000 Euro. Der Eigenanteil der Samtgemeinde läge bei 10 Prozent. Die Samtgemeindeverwaltung wird sich in Kürze mit dem Punktesystem zur Vergabe der Kindergarten- und Krippenplätze befassen. „Ich finde es fürchterlich, dass Kinder bevorzugt werden, deren Eltern beide berufstätig sind, während Eltern, die – womöglich unverschuldet – arbeitslos sind, leer ausgehen, weil sie sich ja um die Betreuung ihrer Kinder selber kümmern können“, argumentierte Ehrhoff. Für ihn gelte: „Jedes Kind ist gleich.“ Die Gemeinde Osloß wird der Samtgemeinde ein Grundstück zur Verfügung stellen, auf dem die modulare Kita aufgestellt werden soll, die der Investor der Klanze-Nord dort für 54 – nicht wie anfangs geplant 30 – Monate kostenlos zur Verfügung stellt.

Eine Krippen-Außenstelle in Dannenbüttel wird es nicht geben

Keine Betriebserlaubnis: Die Ausweich-Krippe in Dannenbüttels Dorfgemeinschaftshaus ist fürs Boldecker Land keine Option mehr. Quelle: Christina Rudert

Die Idee, eine vorübergehende Krippen-Außenstelle im Dannenbütteler Dorfgemeinschaftshaus für 15 Kinder zu schaffen, wird ad acta gelegt. Für eine Krippen-Nutzung in dieser Größenordnung gab es keine Betriebserlaubnis, weil ein Fluchtweg fehlte. Den Zaun und das bewegliche Material, das die Samtgemeinde für den Standort bereits angeschafft hatte, „können wir mitnehmen“, teilte Ehrhoff mit. „Von den Eltern wollte da eh niemand hin“, bedauerte Kim Koziol (SPD) die Entwicklung nicht.

Von Christina Rudert