Osloß

Ideen muss man einfach haben und andere damit anstecken: Einen Flashmob mit Gebärdensprache veranstaltete jetzt die Mühlenbergschule Osloß.

Die Idee stammt von Silke Zieske aus Wasbüttel

So kam es zu der Aktion: „Singen trotz(t) Corona“ – so das Motto der Aktion, das Silke Zieske aus Wasbüttel initiiert hatte. Die Idee hatte die Fachberaterin für Musik bei einer Online-Veranstaltung des Arbeitskreises Musik in der Jugend über Chorarbeit an Grundschulen vorgestellt und alle Teilnehmer aufgerufen, mit ihren Kinderchören dabei zu sein. Tausenden Kindern bescherte diese Idee nun Freude, unter anderem den Mädchen und Jungen in Osloß.

Ein griechisches Winterlied wurde einstudiert

„Endlich wieder etwas musikalische Gemeinsamkeit schaffen und aktiv werden – das war die Motivation der zweiten bis vierten Klasse unserer Schule“, berichtet Musiklehrerin Simone Lehmann. Mit dem griechischen Winterlied „Chioni chioni chionisse“ lernten die Kinder die Gebärdensprache kennen, denn Singen im Klassenraum ist durch Corona schon seit einem Jahr nicht mehr möglich.

Zum Melodie-Üben geht es auf den Schulhof

Zusätzlich zum Erlernen von Gebärden und Text im Klassenraum ging es in den letzten Wochen mehrmals raus auf den Schulhof, um auch die Melodie üben zu können. Bis es endlich so weit war: Alle Kinder trafen sich zum Singen des Liedes mit Gebärden auf dem Schulhof. Kinder der ersten Klasse waren ein tolles Publikum. Kinder, die an diesem Tag im Homeschooling waren, sangen zu Hause mit.

Das hat bei allen die Stimmung gehoben

„Alle waren mit viel Spaß und großem Einsatz dabei. Endlich durften alle wieder einmal spüren, wie viel Freude gemeinsames Singen macht und wie es sofort die Stimmung hebt. Äußerst gut gelaunt gingen alle danach wieder in den Unterricht“, berichtet die Osloßer Musiklehrerin.

