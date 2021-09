Schnäppchenjäger flanieren beim Dorfflohmarkt durch ganz Osloß

Ob großer Plüschhase oder Porzellan, ob Bücher oder Second-Hand-Bekleidung: Was die Dachböden und Keller in Osloß so hergeben, fand sich am Sonntag beim ersten Dorfflohmarkt im Ort. Die meisten Schnäppchenjäger waren gern gesehen – aber es gab auch welche, die nicht so willkommen waren.