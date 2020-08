Schaffen die Jembker Jungstörche den Flug in den Süden?

Jembke

Die Jembker Jungstörche haben es nicht leicht – erst wurde Anfang Juni ein Elternteil tot gefunden, das zweite Elternteil hätte Probleme gehabt, alle drei Geschwister groß zu bekommen. Also wurde ein Storch ins Nabu-Artenschutzzentrum gebracht. Und dann stellte sich heraus, dass alle drei Geschwister Lücken im Federkleid haben. Aber es sieht nach einem Happy End aus.

Der kleinste Storch kommt in die Pflegestation nach Leiferde

Weißstorchenbetreuer Hans Jürgen Behrmann hatte nach der Nachricht, dass in Jembke ein Altstorch gestorben war – Todesursache unbekannt –, sofort nachgeschaut und festgestellt: Alle drei Jungstörche waren vergleichsweise wohlauf. Und da das zweite Elternteil mit dem Füttern von drei Jungtieren in dem Alter überfordert gewesen wäre, brachte Behrmann das kleinste Junge in die Pflegestation nach Leiferde.

Zwei Wochen später beobachtete Rita Lunde, dass die zwei Jungen in Jembke ihre Flügel fleißig strecken und kräftigen, dass aber einer von ihnen erhebliche Lücken im Federkleid hatte, der andere Unregelmäßigkeiten – wobei bei ihm Federn nachwuchsen. Bärbel Rogoschik, Leiterin des Nabu-Artenschutzzentrums, hatte informiert, dass erwachsene Störche es durchaus schaffen, mit solchen Lücken zu fliegen, auch wenn der Kraftaufwand dann um einiges höher sei. Wenig später wurde sichtbar, dass auch das nach Leiferde gebrachte Junge Gefiederlücken aufwies – aufgrund krumm gewachsener Federn. Das Artenschutzzentrum brachte das Tier an die Tierärztliche Hochschule, die ihm die krummen Federn zog. „Es besteht gute Hoffnung, dass sie nachwachsen – dann hoffentlich gerade“, teilt Behrmann auf seiner Weißstorchen-Seite mit.

Flugversuche bis auf die Nachbardächer und wieder zurück

Schon wenige Tage später dann die Beobachtung: Die beiden Jungstörche, die in Jembke geblieben waren, wagten erste Flugversuche bis auf die Nachbardächer und schafften es auch „ohne größere Probleme“, so Behrmann, wieder aufs Nest zurück. Sie werden wohl dieser Tage in Richtung Süden starten. Was aus dem Nestgeschwister wird, ist noch nicht so ganz klar: Ob es dieses Jahr schon ausfliegen kann, entscheidet sich je nachdem, wie schnell die Federn nachwachsen.

