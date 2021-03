Samtgemeinderat streitet um Pläne für die Kita Bokensdorf

Boldecker Land

Elternvertreterin Anja Schaar verlieh in der Einwohnerfragestunde im Samtgemeinderat Boldecker Land ihrem Entsetzen Ausdruck, dass in der Bokensdorfer Kita mehr Kinder aufgenommen werden sollen – die Räumlichkeiten seien jetzt schon viel zu beengt. Als es in der Sitzung um den Tagesordnungspunkt ging, war sie nicht mehr da. Zwar sollen mehr Kinder aufgenommen werden, aber es soll auch mehr Platz geschaffen werden. Wie das gelingen kann, müssen Samtgemeinde und Gemeinde klären.

Der Samtgemeinderat sollte eigentlich nur Samtgemeindebürgermeisterin Anja Meier beauftragen, mit der Gemeinde zu reden. Wie diese zu Beginn informiert hatte, steht die Idee im Raum, dass die Gemeinde ins alte Feuerwehrhaus umzieht, damit das Fachwerkhaus am Rundling komplett als Kita genutzt werden kann. Scharfen Gegenwind aus der SPD gab’s trotzdem. Die Raumbeschränkung sei massiv, und auf die Frage nach einem Raumkonzept für die Kita vor acht Wochen habe er die Antwort bekommen, das gebe es erst, wenn die Gemeinde tatsächlich auszieht. „Es wird ja aber wohl ein Grundriss vorliegen“, wetterte Arndt Fahr und brachte sogar das Kindeswohl auf den Tisch, das gewährleistet sein müsse.

„Wir werden natürlich nur so viele neue Plätze schaffen, wie die Betriebserlaubnis hergibt!“

Sowohl Gunther Lemke (CDU) als auch Jennifer Georg (WBL) wiesen ihn darauf hin, dass es im Moment nur um Gespräche geht, nicht um konkrete Details. Und Meier reagierte empört: „Ich finde die Diskussion absurd. Wir werden natürlich nur so viele neue Plätze schaffen, wie die Betriebserlaubnis hergibt!“ Die Frage Siegfried Schinks (WBL), ob der Rat denn noch mal einbezogen werde, beantwortete Meier mit: „Zweimal sogar, einmal nach dem Gespräch mit der Gemeinde und einmal bezüglich des Nutzungskonzeptes.“ Mit 14 Ja-Stimmen und sieben Enthaltungen beauftragte das Gremium sie, das Gespräch zu führen.

Auch die Debatte um den Haushaltsplan verlief nicht gerade friedlich. Schink machte deutlich, dass die Gemeinde Barwedel – dort ist er Bürgermeister – mehr für Kreis- und Samtgemeindeumlage zahlen muss, als sie einnimmt: 1,036 Millionen Euro Umlage, 1,024 Millionen Euro Einnahmen. „Dieser Haushalt macht die Gemeinden handlungsunfähig.“ Dafür gab’s Unterstützung von Gaby Klose (Weyhausen) und Ronald Mittelstädt (Tappenbeck). Allerdings, so Kämmerin Gudrun Schriever, haben sowohl Weyhausen als auch Tappenbeck je eine Million Euro Ausgleich für coronabedingte Ausfälle der Gewerbesteuer bekommen. „Deshalb gilt die Samtgemeinde offiziell als finanzstark und hat weniger aus dem Finanzausgleich des Landes erhalten.“

Kämmereiamtsleiterin weist auf Einsparungen im Haushalt hin

Sabine Klopp (CDU), Vorsitzende des Haushalts- und Finanzausschusses, wies darauf hin, dass sämtliche Ausgaben von der Politik gemeinsam beschlossen worden sind. Zum SPD-Vorwurf, es fehle ein Einsparkonzept, entgegnete Schriever: „Wir haben 385 000 Euro Personalkosten gestrichen, den sächlichen Aufwand knapp geplant und weitere 175 000 Euro pauschal gestrichen.“ Mit 14 zu sieben Stimmen wurde der Haushalt angenommen.

Von Christina Rudert