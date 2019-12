Gegenstimmen für das Gebiet „Weyhausen Nord“

Boldecker Land

Zahlreiche Beschlüsse fasste der Samtgemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend, die meisten geschlossen, den zur F-Planänderung für das geplante Baugebiet „ Weyhausen Nord“ mit vier Gegenstimmen.

Das sind die Gründe

Die kamen von der Samtgemeindebürgermeisterin Anja Meier und den Ratsmitgliedern Thorsten Hogrefe, Karin Look und Arndt Fahr. Alle führten als Erklärung ins Feld, dass durch das 7,3 Hektar große Areal, das im Norden an das Baugebiet Klanze anschließt, die verkehrliche Situation in Weyhausen noch mehr belastet würde, ebenso wie die bereits „bis an die Kapazitätsgrenze ausgelastete Kinderbetreuung“ ( Fahr).

Zwei Enthaltungen

Auf den generellen Einwand dazu von Siegfried Schink, dass Themen wie Verkehr und Umwelt nicht bei Entscheidungen zu Flächennutzungsplänenzur Diskussion stünden, sondern „nur die Fläche an sich“, entgegnete Hogrefe: „Wenn wir das jetzt hier durchwinken, haben wir, wenn ich das richtig verstanden habe, nichts mehr zu sagen.“ Am Ende winkten 14 Ratsdamen und -herren die Planänderung durch, zwei enthielten sich der Stimme.

Spende über 10 000 Euro

Geschlossen beschlossen wurde der Anschluss an den IT-Verbund Uelzen, die Zusammenarbeit mit dem Landkreis beim „Digitalpakt“, eine Abwasserbeseitigungs-Nachtragssatzung, die Berufung von Jule Metz als Schülervertreterin für den Schulausschuss – sowie bei einer Gegenstimme von Karin Loock die erneute Verringerung der Abgeordneten-Anzahl des Rates auf 20. Formal angenommen wurde auch eine Geldspende über 10 000 Euro vom Jembker Wolfgang Heitmann für bedürftige Kinder in der Samtgemeinde.

Spielgeräte und Whiteboards

Ebenfalls positiv beschieden wurden Listen mit Anträgen von Schulen und Kitas (über deren Budget hinaus) zum Haushalt 2020 für Dinge wie Mobiliar, Sonnschutz außen Toiletten-Sanierungen, zusätzliche oder Ersatz-Spielgeräte, Whiteboards, W-Lan, Raumtrenner oder die weitere Teilnahme am Projekt Bogi_F für die OBS. Ihren Bericht gab in der letzten Ratssitzung 2019 die Gleichstellungsbeauftragte Astrid Wonde, die dieses Ehrenamt seit 21 Jahren bekleidet.

50 Beratungen

Demnach fanden während der monatlichen Sprechstunden sowie telefonisch 40 Beratungen mit Frauen statt – zu Themen wie Trennung/Scheidung/Umgangsrecht, Existenzsgründung, Wiedereinstieg in den Beruf, ALG2, Altersarmut, Pflege, Vereinbarkeit von Familie und Beruf – sowie zehn Beratungen mit Mitarbeitern der Samtgemeindeverwaltung. Wonde kündigte an, dass anlässlich des Internationalen Frauentages 2020 die Kabarettistin Ramona Schukraft als „Altenpflägekraft“ Sybille Bullatschek in der Mensa der OBS auftreten werde. Meier dankte Wonde für ihr Tun mit einem Buch und Blumenstrauß.

Von Jörg Rohlfs