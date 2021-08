Boldecker Land

Mit Malern und Tischlern würde SPD-Samtgemeindebürgermeister-Kandidat Ralf Prinke mal anfangen, um in der Oberschule Weyhausen was zu verändern. Aber das wäre nur der Anfang. Er verrät, was auf seinem Nachttisch liegt und wie er das Thema Ortsumgehungen anpacken würde.

Wann und wo sind Sie geboren?

1961 in Osloß

Familienstand/Kinder?

Seit 33 Jahren verheiratet, drei erwachsene Kinder, eine Enkeltochter

Seit wann sind Sie politisch aktiv?

Seit 40 Jahren passiv (SPD) und seit fünf Jahren aktiv (Samtgemeinderat)

Was ist die Motivation für Ihre Kandidatur?

Der Wille zur politischen Mitbestimmung, die fehlenden Betreuungsplätze, die breite Unterstützung meines SPD- Ortsvereins

Welche Hobbys haben Sie?

Treckerfahren, Fußball spielen, ausgedehnte Waldspaziergänge mit meinem Hund

Welches Buch/welche Zeitschrift liegt auf Ihrem Nachttisch?

Eine Biografie von Barack Obama und ein Reiseführer über Brandenburg

Worüber können Sie lachen?

Allgemein über Kinder und speziell über unsere kleine Enkelin.

Was macht Sie traurig?

Dass weit über 100 Familien im Boldecker Land keine befriedigende Kinderbetreuung erhalten.

Im Boldecker Land fehlt es an Kita-, Krippen- und Hortplätzen: Wie wollen Sie möglichst schnell weitere Betreuungsplätze schaffen?

1. Konkrete Gespräche mit dem Erschließungsträger für Weyhausen Klanze Nord. Dort wird der Samtgemeinde für zweieinhalb Jahre kostenlos ein Modulbau für 100 Kinder angeboten. Dieses würde ich umgehend annehmen.

2. Umnutzung des Kanada-Hauses für die Kindertagespflege für ca. 20 Plätze.

3. Neubau einer Krippe mit 45 Plätzen am Silbersee in Weyhausen.

Somit könnte die Betreuungslücke bis zur Fertigstellung der Kita Mühlenweg/Tappenbeck in ca. zweieinhalb Jahren notdürftig gestopft werden.

Mit Blick auf die niedrigen Schülerzahlen und den baulichen Zustand der Oberschule Weyhausen: Was wollen Sie tun, um im Boldecker Land auch in Zukunft eine attraktive weiterführende Schule anzubieten?

1. Einführung eines ‚Runden Tisches Bildung‘ von Krippe bis 10. Klasse.

2. Erhalt und Förderung der drei Grundschulen, weiterer Ausbau digitaler Lehrmittel.

3. Die OBS Weyhausen braucht ein klares Profil durch Kooperationen mit ansässigen VW-Zulieferen und Unternehmen/ Institutionen aus dem Bereich ‚Soziales und Pflege‘.

Als allererstes würde ich jedoch eine Truppe Maler und Tischler durch die Gebäude schicken, um den Schülern und Lehrern und Eltern ein Zeichen der Veränderung zu senden.

Gerade Osloß und Weyhausen leiden unter einer enormen Verkehrsbelastung: Welche Chancen und Einflussmöglichkeiten der Samtgemeinde sehen Sie für eine B188-Ortsumgehung?

Die SPD Boldecker Land setzt sich für eine Umgehung der B 188 ein, um Weyhausen, Osloß und Dannenbüttel zu entlasten. Und wir werden weiter gegen die Tank- und Rastanlage mitten im Boldecker Land kämpfen. Das mag utopisch klingen, aber nur wir als SPD sind durchgängig vom Gemeinderat bis zum Bundestag politisch stark vertreten, und nur wir haben die Kraft und die nötigen Verbindungen, um solch ein Ziel (sicherlich sehr langfristig) umzusetzen.

