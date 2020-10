Rühen: So wird der Jugendtreff zum Kochstudio

Rühen

Fiesta Mexicana im Jugendtreff Rühen: Zwölf Jugendliche im Alter zwischen acht und zwölf Jahren verwandelten ihren Treffpunkt am Samstag kurzerhand in ein Kochstudio. Auf dem Speiseplan standen Gerichte wie Corn Wrap Tortillas und Chilli con Carne aus der mexikanischen Küche. Jugendbetreuer Maximilian Knorr, der das Ferienfreizeitprogramm der Samtgemeinde Brome sowie das mexikanische Küchenstudio leitete, hatte mit Jens Pomper, Lambert Nöth und Justin Stumpe drei Treffbetreuer zur Unterstützung an seiner Seite. Bevor der Jugendbetreuer am Abend im Treff ausrief: „Es ist angerichtet, ich bitte zu Tisch“, wurde am Küchentisch emsig geschnippelt und am Herd fleißig der Topfinhalt gerührt.

Wegen Corona musste die Teilnehmerzahl begrenzt werden

Die Betreuer freuten sich, dass die erste Aktion aus dem Ferienprogramm der Samtgemeinde so super angelaufen ist. „Wir machen das schon seit acht Jahren zusammen. Wir sind ein altbewährtes Team“, sagten sie. „Die Anzahl der Teilnehmer haben wir wegen der Corona-Pandemie begrenzen müssen. In den Jahren zuvor hatten wir bis zu 30 Teilnehmer. Das ging in diesem Jahr leider nicht.“ Gekocht werde bei jedem Ferienfreizeitprogramm. „Zum Beispiel italienisch, amerikanisch oder französisch. Diesmal mexikanisch“.

Jeder durfte sich als Koch ausprobieren

Jasmina Irro (11) und Luca Orsini (12) schnippelten am Küchentisch. Während Jasmina Käse und Paprika in kleine Stücke schnitt, „habe ich das Schnippeln von Würstchen, Zwiebeln und Champignons übernommen“, so Luca. Beiden war anzusehen, dass sie ihre Freude an der Küchenarbeit hatten. An der Herdzeile machte sich anfangs Treffbetreuer Lampert Nöth zu schaffen. Nach der „Schnippelei“ kam ihm Luca Orsini beim Wenden der Zutaten für die Tortilla zu Hilfe. Im Schlepptau hatte er Ansgar Krüger (11), der das Umrühren der Chilli con Carne im Kochtopf übernahm. Jasmina hatte ihre Vorbereitung der Zutaten am „Schnippeltisch“ auch schon beendet. „Es bekam aber jeder Jugendliche die Gelegenheit, sich als Koch auszuprobieren. Jeder durfte mal ran“, so Jugendleiter Knorr. „Die Corn Wrap Tortillas haben wir alle selbst belegt“, sagten die Jugendlichen voller Stolz. Die Weizenfladen mit Maismehl belegten sie mit Hähnchenbrust, Salat, Paprika, Würstchen, Fetakäse, Röstzwiebeln, Gurken und Scheiblettenkäse.

„Nach all den Vorbereitungen lief den Jugendlichen nach gut drei Stunden Küchendienst das sprichwörtliche ´Wasser im Mund´ zusammen“, merkte Jugendleiter Knorr lächelnd an. Die Tische waren gedeckt; das Essen stand bereit. „Hmm, lecker“, war des Öfteren aus den Reihen der Jugendlichen zu hören.

Von Jochen Dürheide