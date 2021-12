Richtig viel Platz unterm Dach: Ausbau des Barwedeler Sportheims ist beendet

Barwedel

Geschafft! Nach rekordverdächtiger sechsmonatiger Bauzeit feierte der Sportverein Barwedel am Nikolaustag die „symbolische“ Einweihung des für den sportlichen Betrieb des Vereins so wichtigen Dachausbaus. Allerdings „in nur sehr kleinem Rahmen“, wie Vorsitzender Carl-Gerhard Helmke betonte. „Die große Einweihungsfeier mit unseren 209 Mitgliedern und Gästen werden wir auf jeden Fall nachholen, wenn sich die Lage entspannt hat. Heute dürfen wir die Fertigstellung und damit die Inbetriebnahme der Dachgeschossräume offiziell verkünden.“

Den Sportlern stehen nun nach Beendigung der Ausbaumaßnahme – Kosten: 117 993 Euro, darin enthalten auch die Kosten für die Solaranlage auf dem Dach in Verbindung mit dem kompletten Umbau der Heizung im Erdgeschoss – zusätzliche 103 Quadratmeter mit Funktionsraum, Umkleide, Dusche, Windfang und WC zur Verfügung. Aus Gründen der Platzersparnis im Innenbereich sind die neugeschaffenen Räume über eine Außentreppe zu erreichen.

Mit den Doppelbelegungen von Aufenthaltsraum und Umkleiden ist jetzt Schluss

In der Vergangenheit kam es sehr häufig zu Doppelbelegungen des großen Aufenthaltsraums sowie der Umkleidekabinen im Erdgeschoss. Die daraus resultierende räumliche Enge konnte der Verein mit dem Dachausbau nun beenden. Davon überzeugten sich bei einem Rundgang Landrat Tobias Heilmann, Bürgermeisterin Melanie Meinecke, Barwedeler Ratsmitglieder, der Sparkassen-Direktor der Region Gifhorn Christoph Treichel, der Geschäftsführer vom Kreissportbund Martin Roth, Wiebke Ackermann von der Sportstättenförderung des Landkreises Gifhorn sowie Architekt und Planer Boy M. Madsen.

Darauf sind die beiden Bauleiter, zweiter Vorsitzender Hermann Wrede und Jugendleiter Klaus Jehnert, besonders stolz: „Es hat von Anfang an ein Rädchen ins andere gegriffen. Dank des kräftigen Zupackens unserer Sportler konnten wir 2 150 Stunden an Helferstunden erbringen und somit den Finanzierungsrahmen für das Projekt einhalten.“

Gleich mal ausprobieren: Im neuen Funktionsraum hängt auch die Dartscheibe, Landrat Tobias Heilmann überprüfte seine Treffsicherheit. Quelle: Joachim Dürheide

Finanzielle Hilfe von vielen Seiten

Doch ohne die Mittel und Zuwendungen aus den Fördertöpfen (Gemeinde Barwedel 42 000 Euro, Landesportbund Niedersachsen 34 297 Euro, Sportförderung Landkreis Gifhorn 6 660 Euro, Sparkassenstiftung der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg 6 000 Euro, Spendengelder der Unterstützer des Projekts 8 000 Euro), „hätten wir die Dachausbaumaßnahme nicht verwirklichen können“, richtete Helmke seinen Dank an die Gäste. Und die waren voll des Lobes ob der enormen ehrenamtlichen Eigenleistung. Landrat Tobias Heilmann: „Die Verantwortlichen des Sportvereins Barwedel zeigten sich mutig in diesen Zeiten, einen Ausbau dieser Größenordnung in so kurzer Zeit zu realisieren und damit auch anderen Sparten wie zum Beispiel der Sportart Dart ein Angebot zu machen.“ Das übrigens probierten die Gäste anschließend gleich mal selber aus.

Von Joachim Dürheide